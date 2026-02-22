Teheranul este pregătit să accepte concesii în cadrul negocierilor cu SUA privind programul său nuclear, dacă Statele Unite răspund cerinţelor sale, afirmă un oficial iranian

Iranul a anunţat că este dispus să accepte concesii în cadrul negocierilor cu SUA privind programul său nuclear, în schimbul ridicării sancţiunilor şi recunoaşterii dreptului său de a îmbogăţi uraniu, în încercarea de a evita un atac din partea SUA, relatează Reuters, conform News.ro.

Ambele părţi rămân profund divizate – chiar şi în ceea ce priveşte amploarea şi ordinea de aplicare a măsurilor de relaxare a sancţiunilor severe impuse de SUA – după două runde de negocieri, a declarat pentru Reuters un înalt oficial iranian.

Cu toate acestea, Iranul oferă noi concesii de la încheierea negocierilor de săptămâna trecută, când părţile păreau foarte îndepărtate şi se îndreptau spre un conflict militar. Analiştii spun că această mişcare sugerează că Teheranul încearcă să menţină diplomaţia în viaţă şi să evite un atac major al SUA.

Oficialul a declarat că Teheranul ar lua în considerare serios o combinaţie între trimiterea jumătăţii din uraniul său cel mai îmbogăţit în străinătate, diluarea restului şi participarea la crearea unui consorţiu regional de îmbogăţire – o idee ridicată periodic în anii de diplomaţie legată de Iran.

Iranul ar face acest lucru în schimbul recunoaşterii de către SUA a dreptului Iranului la „îmbogăţirea nucleară paşnică” în cadrul unui acord care ar include şi ridicarea sancţiunilor economice, a declarat oficialul.

În plus, Iranul a oferit companiilor americane posibilitatea de a participa în calitate de contractori în marile industrii petroliere şi de gaze din Iran, a declarat oficialul, în cadrul negocierilor pentru soluţionarea disputelor de zeci de ani privind activităţile nucleare ale Teheranului.

„În cadrul pachetului economic în curs de negociere, Statelor Unite li s-au oferit, de asemenea, oportunităţi de investiţii serioase şi interese economice tangibile în industria petrolieră a Iranului”, a declarat oficialul.

Iranul caută „un calendar logic” pentru ridicarea sancțiunilor

„Ultima rundă de negocieri a arătat că ideile SUA privind sfera de aplicare şi mecanismul de ridicare a sancţiunilor diferă de cerinţele Iranului. Ambele părţi trebuie să ajungă la un calendar logic pentru ridicarea sancţiunilor”, a declarat oficialul. „Această foaie de parcurs trebuie să fie rezonabilă şi să se bazeze pe interese reciproce.”

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araqchi, a declarat duminică faptul că se aşteaptă să se întâlnească joi, la Geneva, cu trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, adăugând că există încă „şanse bune” pentru o soluţie diplomatică.

Araqchi a declarat vineri că se aşteaptă să aibă un proiect de contrapropunere gata în câteva zile, în timp ce Trump a declarat că ia în considerare lovituri militare limitate.

Citând oficiali de ambele părţi şi diplomaţi din Golf şi Europa, Reuters a anunţat vinerii că Teheranul şi Washingtonul se îndreaptă rapid spre un conflict militar, pe măsură ce speranţele pentru o soluţie diplomatică se estompează.

Duminică, Witkoff a declarat că preşedintele era curios să afle de ce Iranul nu a „capitulat” încă şi nu a acceptat să-şi reducă programul nuclear.

„De ce, sub această presiune, cu puterea maritimă şi navală de acolo, de ce nu au venit la noi şi nu au spus: «Declarăm că nu vrem arme, aşa că iată ce suntem pregătiţi să facem»?

Şi totuşi, este destul de greu să-i aducem în această poziţie”, a declarat Witkoff la Fox News.