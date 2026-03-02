„Teheranul va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”, avertizează ambasadorul Iranului în Spania

Imagine de la exercițiul militar organizat de Marina Spaniolă și NATO pe plaja Retín, în Barbate (Cádiz). Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ambasadorul Iranului în Spania, Reza Zabib, a avertizat luni că țara sa „va ataca orice bază americană din Europa, dacă va fi necesar”, notează SkyNews.

El a spus că Iranul este „o țară capabilă să reacționeze”.

Ministrul spaniol de interne a dispus consolidarea măsurilor de supraveghere și securitate pe întreg teritoriul Spaniei, pe fondul unor posibile amenințări.

Declarațiile vin după ce Spania a refuzat să acorde Statelor Unite permisiunea de a folosi bazele militare operate în comun pe teritoriul său pentru a lansa atacuri asupra Iranului, ceea ce a determinat SUA să retragă mai multe avioane KC-135 de la bazele din Cadiz și Sevilia.

Distrugătoarele americane USS Bulkeley și USS Roosevelt, care au plecat din Cadiz săptămâna trecută, au fost implicate în atacurile asupra Iranului, au confirmat autoritățile americane.

Premierul spaniol Pedro Sanchez, a declarat sâmbătă că respinge ceea ce el a numit acțiunea militară unilaterală a SUA și Israelului și a adăugat că aceasta reprezintă o escaladare care contribuie la o ordine internațională mai incertă și mai ostilă.

Într-o declarație publicată pe platforma „X”, Sanchez a mai spus că respinge și acțiunile regimului iranian și ale Gardienilor Revoluției.

Marea Britanie a refuzat inițial, la rândul său, să permită utilizarea bazelor sale pentru un atac asupra Iranului, însă duminică prim-ministrul Keir Starmer a autorizat folosirea acestora pentru „autoapărare colectivă”.