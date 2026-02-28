Cea mai clară critică a unui stat UE pentru „acțiunea militară unilaterală a SUA și Israelului” în Iran

Un panou de propagandă anti-americană înfățișează o ilustrație cu portavionul american Abraham Lincoln, distrus, Teheran, Iran, 28 ianuarie 2026. Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Statele europene au îndemnat la dezescaladarea conflictului din Iran, dar Spania a mers mai departe, cu o poziție critică la adresa SUA și a Israelului, potrivit Reuters.

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat sâmbătă că respinge ceea ce a numit acțiunea militară unilaterală a SUA și Israelului, care, potrivit lui, reprezintă o escaladare și contribuie la o ordine internațională mai incertă și mai ostilă.

Într-o declarație publicată pe platforma X, Sanchez a mai spus că respinge și acțiunile regimului iranian și ale Gardienilor Revoluției.

„Cerem o dezescaladare imediată și respectarea deplină a dreptului internațional”, a adăugat el.

Macron cere o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU

De la Paris, președintele Emmanuel Macron a solicitat o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, afirmând că izbucnirea războiului are „consecințe grave” pentru pacea și securitatea internațională.

„Escaladarea actuală este periculoasă pentru toată lumea. Trebuie să înceteze. Regimul iranian trebuie să înțeleagă că acum nu are altă opțiune decât să se angajeze în negocieri de bună-credință pentru a pune capăt programelor sale nucleare și balistice, precum și acțiunilor sale de destabilizare a regiunii”, a spus Macron.

„Acest lucru este absolut esențial pentru securitatea tuturor în Orientul Mijlociu”, a adăugat el.

„Poporul iranian trebuie, de asemenea, să poată să-și construiască viitorul în mod liber. Masacrele comise de regimul islamic îl discreditează și impun ca poporul să aibă dreptul la cuvânt. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a spus președintele.

UE: „Ultimele evoluții din Orientul Mijlociu sunt periculoase”

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat și ea sâmbătă că „ultimele evoluții din Orientul Mijlociu sunt periculoase” și că blocul se coordonează cu partenerii arabi pentru a explora căi diplomatice.

Kallas a mai spus că a discutat cu ministrul de externe al Israelului, Gideon Saar, și că rețeaua consulară a Europei se ocupă de facilitarea plecării cetățenilor UE.

„Personalul UE neesențial este retras din regiune”, a spus ea.

Belgia regretă lipsa unei soluții negociate

Ministrul belgian de Externe Maxime Prevot a declarat și el că țara sa regretă izbucnirea războiului.

„Regretăm profund că eforturile diplomatice nu au putut conduce mai devreme la o soluție negociată. UE, SUA și E3 au investit ani de angajament diplomatic susținut”, a spus el pe X.

„Cu toate acestea, în ciuda tuturor acestor presiuni, regimul iranian nu a renunțat la programele sale nucleare și balistice, nici la rolul său destabilizator în regiune. Belgia a condamnat întotdeauna acest regim: încălcările sistematice ale drepturilor omului, amenințarea la adresa securității regionale și globale, refuzul de a se angaja în mod constructiv”, a spus Prevot.

„Gândurile noastre sunt alături de poporul iranian. Acesta a suferit timp de decenii sub acest regim. Merită pace, demnitate și un viitor fără opresiune. Nu trebuie să plătească prețul pentru alegerile guvernului său”, a mai spus oficialul belgian.

Marea Britanie nu a participat la atac

Marea Britanie a declarat la rândul ei, sâmbătă, că Iranului nu trebuie să i se permită niciodată să dezvolte arme nucleare și că Regatul Unit este gata să-și apere interesele, în urma atacurilor lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

O sursă guvernamentală a declarat că Marea Britanie nu a participat la atacuri și că premierul britanic Keir Starmer a organizat o ședință de urgență.

Starmer urma să discute cu omologii săi francezi și germani după ședință, în cadrul unei serii de convorbiri telefonice cu aliații.