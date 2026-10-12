Telefoane noi, compromise de hackeri înainte de vânzare, avertizează experții: „Simpla evitare a aplicațiilor din surse necunoscute nu mai este suficientă”

Unele telefoane noi, cu sistem de operare Android, sunt comercializate cu amenințări informatice preinstalate, conform unei cercetări Bitdefender, citate luni de Agerpres.

Această campanie de amenințări informatice, supranumită „Midnight Mimosa”, afectează anumite telefoane cu preț redus, care sunt scoase la vânzare sub diverse mărci.

Programele periculoase sunt integrate în software înainte ca telefoanele să ajungă la cumpărători, astfel că dispozitivele ajung să fie compromise fără ca utilizatorii să instaleze vreo aplicație sau să acceseze site-uri.

Cercetarea a identificat amenințarea pe telefoane care folosesc procesoare MediaTek, inclusiv pe modele care imită dispozitive premium ale unor producători cunoscuți.

„Atacatorii pot instala și elimina aplicații fără acordul proprietarului, pot genera venituri prin afișări și clicuri frauduloase pe reclame și pot folosi conexiunea la internet a telefonului pentru a direcționa traficul altor persoane”, avertizează experții în securitate cibernetică.

Aceștia spun că, spre deosebire de atacurile clasice, „Midnight Mimosa exploatează compromiterea software-ului instalat pe telefon înainte de comercializare”.

„În aceste condiții, simpla evitare a aplicațiilor din surse necunoscute nu mai este suficientă pentru prevenirea infectării. Programul periculos este deghizat într-o componentă legitimă a sistemului Android și beneficiază de drepturi de acces extinse. Acest lucru îi permite să comunice cu servere controlate de atacatori, să primească instrucțiuni și să instaleze sau să elimine alte aplicații fără notificarea utilizatorului”, mai explică experții.

Aplicațiile pot imita programe obișnuite

Conform experților, aplicațiile instalate ulterior pot imita programe obișnuite, precum cele pentru prognoza meteo, gestionarea fișierelor, notițe, blocarea accesului sau prelucrarea imaginilor și a textului, însă „unele dintre acestea sunt folosite pentru a încărca reclame fără știrea utilizatorului și pentru a genera afișări sau clicuri fictive, din care atacatorii obțin venituri”.

Au fost identificate și componente care permit transformarea dispozitivelor compromise în servere intermediare de tip proxy, prin intermediul cărora persoane neautorizate pot direcționa trafic de internet prin conexiunea telefonului afectat, fără știrea proprietarului.

„În cazul Midnight Mimosa, cercetătorii au confirmat prezența amenințării în software-ul dispozitivelor afectate, însă nu au stabilit cu certitudine în ce etapă a procesului de producție sau distribuție a fost introdusă. Mai mult, deoarece amenințarea este integrată în componentele sistemului de operare, eliminarea aplicațiilor suspecte sau revenirea la setările din fabrică nu garantează înlăturarea acesteia. Remedierea completă poate necesita înlocuirea software-ului de sistem cu o versiune sigură, furnizată de producător”, mai spun cercetătorii.

Cum ne dăm seama că telefonul a fost compromis

Semnele care ar trebui să ne facă să verificăm telefonul, conform investigației Bitdefender, sunt aplicațiile necunoscute, afișarea neobișnuită a reclamelor, consumul excesiv al bateriei sau al datelor mobile, supraîncălzirea frecventă și modificările inexplicabile ale comportamentului telefonului.

Pot să apară suspiciuni și dacă există diferențe între denumirea pe care o are modelul de telefon în setările sistemului și informațiile prezentate la cumpărare.

Experții au explicat că astfel de „indicii nu confirmă automat prezența Midnight Mimosa și pot avea și alte cauze”, dar „justifică verificarea dispozitivului cu o soluție de securitate informatică și, dacă este necesar, contactarea comerciantului sau a producătorului”.

Astfel, specialiștii ne recomandă să cumpărăm telefoane din surse de încredere, să verificăm autenticitatea dispozitivului, să actualizăm sistemul de operare și aplicațiile, să verificăm aplicațiile instalate și certificarea Google Play Protect, să folosim soluții de încredere pentru securitatea informatică, să evităm să folosim dispozitive suspecte pentru activități sensibile și să contactăm comerciantul sau producătorul dacă se confirmă că telefonul a fost compromis.

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