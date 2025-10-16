Telefoanele cu butoane luptă cu smartphones. Cum devin „dumbphones” arma părinților împotriva TikTok-ului și a dependenței de ecrane

Tehnologia e bună, atâta timp cât nu devenim sclavii ei. Iar copiii sunt cei mai vulnerabili. FOTO: Shutterstock

„I-am cumpărat telefon ca să îl știu în siguranță. Îl pot suna oricând și pot vedea pe aplicație dacă a ajuns cu bine acasă/ la școală”. Așa ne-am spus mulți dintre noi când am decis (cu inima strânsă) să cumpărăm copiilor un smartphone. Deși nu neagă nimeni utilitatea și rolul telefoanelor inteligente în viața unei familii, aproape toți ajungem să spunem la un moment dat că „l-am adus pe dracu’ în casă”. Există, mai nou, un curent în lumea întreagă: părinții apelează la „dumbphone”, adică telefoane „proaste”, ca să-i ferească pe copii de TikTok și partide de gaming până târziu în noapte.

Telefoanele din categoria „dumbphone” sunt de generație nouă, dar au doar funcționalitățile de bază. Tot așa a apărut ideea de „Nokia Revival” (reeditarea celebrelor telefoane cu butoane), dar și inițiative ale părinților care spun „nu” telefoanelor smart, măcar până în clasa a VIII-a.

Copiii de azi nu au nevoie de prea mult timp să descifreze misterele unui device. Doar sunt născuți în epoca tehnologiei! Însă, în doar câteva zile, putem observa schimbările din viața lor (și a întregii familii). Și nu neapărat în sensul bun. Oricâte aplicații de control parental am instala și oricât am încerca să impunem limite atunci când vorbim despre timpul petrecut cu ochii în ecran, internetul și, mai precis, scrolling-ul nesfârșit dintr-un feed într-altul, dintr-o aplicație într-alta, ne „fură” copiii cu totul. Și, spun cercetătorii, riscurile sunt enorme.

Intrusul cu ecran albastru

Telefonul dăruit, la început, ca o unealtă utilă familiei, tinde să devină o prezență intruzivă, un hău în care se pierd orele și mințile copiilor, un intrus care nu îi mai lasă pe cei mici să fie prezenți și atenți. Smartphone-ul a venit la pachet cu nopți pierdute în fața ecranului, cu „mai lasă-mă 5 minute, să termin jocul”, cu certuri și discuții întrerupte de câte un „ding”, cu cina pe fugă sau cu ochii în ecran. Și atunci, ne întrebăm cu toții, lovindu-ne cu palma peste frunte: „Ce-am făcut?! Smartphone mi-a trebuit!?”

