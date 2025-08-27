Telefoanele mobile ale elevilor, interzise în școlile din Bulgaria. Țara vrea să reformeze radical sistemul de educație. ”Măsuri contra învățării pe de rost”

Ministrul Educației din Bulgaria, Krasimir Valcev, a anunțat, la Burgas, că autoritățile intenționează să modifice substanțial legea educației preuniversitare, un prim pas fiind interzicerea telefoanelor mobile în școli.

„Cel mai probabil, în luna noiembrie va intra în vigoare interdicția folosirii telefoanelor mobile în școli. Asta se va întâmpla după ce Parlamentul va adopta amendamentele la lege”, a declarat Krasimir Valcev, citat de agenția de știri bulgară Novinite.

Ministrul a explicat că sunt pregătite peste 20 de amendamente, prevederile lor urmând să intre în vigoare etapizat.

Schimbări semnificative vor avea loc în ce privește evaluarea națională la matematică. Potrivit lui Valcev, examenul din clasa a VII-a va consta în 24 de sarcini, dintre care opt vor include elemente din științele naturii. În clasa a X-a, șase din 18 sarcini vor solicita aplicarea unor concepte științifice de bază.

Matematica, învățată pe baza științelor naturale

„Va rămâne în continuare un examen de matematică, întucât toate sarcinile se vor baza pe matematică. Totuși, unele dintre ele vor cere aplicarea unor cunoștințe de științe naturale. Elevii nu vor trebui să memoreze formule sau definiții dincolo de ce este deja în curiculă, pur și simplu vor trebui să rezolve niște sarcini practice”, a explicat ministrul.

În cadrul reuniunii de la Burgas la care au participat reprezentanți ai unor directorate regionale de educație, ministrul a anunțat că vor fi mărite salariile din aceste structuri administrative.

„Directoratele regionale sunt coloana vertebrală a sistemului nostru de educație, ele văd ce se întâmplă pe teren și implementează politicile pe care noi le stabilim. Voi insista ca salariile angajaților să fie crescute, deoarece au rămas în urma salariilor profesorilor, în ultimii ani”, a subliniat Valcev.

Împotriva ”învățării papagalicești”

De asemenea, ministrul bulgar a cerut autorităților regionale să stimuleze școlile să se îndepărteze de învățarea pe de rost și să se concentreze pe formarea de abilități practice. „Profesorii ar trebui să adopte metode inovatoare de presare care să motiveze elevii să învețe, cu mai puțin formalism și mai mult accent pe cunoașterea reală”, a apreciat oficialul bulgar.

În plus, activitățile de supraveghere a școlilor ar trebui să se îndepărteze de „verificarea documentelor” în favoarea evaluării activităților cu copiii. „Când vin inspectorii, ei ar trebui să vadă cum școala interacționează cu elevii, nu doar dacă documentele sunt în ordine”, a conchis ministrul bulgar al Educației.