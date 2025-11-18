Temperatură neobișnuită la Moscova pentru data din calendar / La Ekaterinburg a fost doborât un record ce data de două secole

Termometrele din Moscova au indicat marţi 9,9 grade Celsius, un record pentru ultimii 85 de ani, au anunţat meteorologii.

Potrivit lui Evgueni Tishkovets, unul dintre cei mai populari „oameni ai vremii” din Rusia, recordul pentru 18 noiembrie data din 1940 când s-au înregistrat 9,4 grade Celsius, relatează Agerpres.

„S-a doborât un record de căldură în Moscova”, a scris Tishkovets pe canalul său de Telegram.

În acelaşi timp, prognozele prevăd o scădere drastică a temperaturilor în capitala rusă pe parcursul acestei săptămâni.

Şi în capitala regiunii Munţilor Urali, Ekaterinburg, a fost doborât săptămâna aceasta un record de căldură care data de 188 de ani, termometrele indicând 8 grade Celsius.

În septembrie, temperatura din Moscova a atins 26,2 grade Celsius, cea mai ridicată valoare din ultimii 140 de ani de observaţii meteorologice.