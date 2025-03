Temperaturi de 29 de grade Celsius și zăpadă care s-a topit masiv la munte – Ce a fost ieșit din comun la valul de căldură din martie 2025

În ianuarie au fost două valuri e căldură, în februarie a fost unul de frig, iar luna martie a adus cel mai lung val de căldură din acest an, cu mai multe zile în care maximele au trecut de 25 de grade. Valul de căldură a adus și temperaturi mai mari cu 15-17 grade față de normalul perioadei.

Au fost 11 zile consecutive în care temperaturile au depășit 20 C în țară, iar în patru dintre aceste zile, temperaturile au depășit 25 C. Totul este cu atât mai deosebit, fiindcă s-a întâmplat în prima jumătate de martie, adică foarte repede în an. Când a mai fost super-cald în martie, s-a întâmplat în ultimele cinci zile din lună.

Cele mai ridicate temperaturi au fost sâmbătă, pe 15 martie: +28,8 C la Călărași, +28 C la Cernavodă, +27,6 C la Fetești, +27,3 C la Medgidia și +27 C la Moldova Veche. Temperaturi extrem de mari au fost și în Transilvania: +26,8 C la Blaj, +26,4 C la Dumbrăveni, +25,5 C la Târgu Mureș, arătau hărțile ANM.

Se remarcă și temperatura de +26,1 C la Târgu Ocna. Au fost variații mari: când la Călărași erau 29 C, la Săcuieni, în Bihor, erau doar 6 grade C. Duminică la prânz, în multe locuri maxime au fost cu 10-15 C mai mici decât sâmbătă.

La Călărași, maxima de sâmbătă a fost cu 17 C peste normalul perioadei, iar la Blaj, cu 15 grade peste temperatura obișnuită.

În cele 11 zile calde, grosimea stratului de zăpadă a scăzut cu 62 cm la Lăcăuți, cu 43 cm la Ceahlău, 34 cm la Păltiniș, cu 33 cm la Bâlea Lac și cu 25 cm la Predeal. La stația meteo Lăcăuți (1.776 m alt), stratul de zăpadă a scăzut de la peste un metru grosime, spre 43 cm, după ce au fost cinci zile cu temperaturi maxime de peste 10 C și au fot multe nopți cu minime pozitive.

5 martie a fost prima zi în care temperaturile au trecut de 20 C în țară, în Banat, iar pe 8 martie, maximele au depășit 23 C (în Crișana, la Holod). Pe 11 martie a fost prima zi în care maximele au trecut de 25 C: +25,4 C la Călărași și +25,2 C la Cernavodă.

Și nopțile au fost deosebit de calde: cele mai ridicate minime au fost sâmbătă dimineață: +14,8 C la Adamclisi, +14,6 C la Cernavodă și +14,2 C la Moldova Veche. De remarcat și două temperaturi din Transilvania +11,3 C la Brașov, +12,5 C la Boița, +12,6 C la Bârnova.

Cea mai ridicată minimă a dimineții din acest val de căldură a fost de +16,8 C, la Zimnicea, pe 13 martie.

Miercurea Ciuc a fost stația meteo cu cele mai mici temperaturi în aceste 11 zile: la început au fost nopți cu temperaturi de aproape -8 C, dar până și la Miercurea Ciuc nopțile au ajuns să aibă minime pozitive (culminând cu +5,4 C pe 14 martie, și maximă de 22,7 C o zi mai târziu).

Cea mai ridicată temperatură măsurată la București a fost +24,4 C, iar cea mai caldă dimineață a fost cea de joi, cu o minimă de 12 C la Filaret.

După atât de multe zile calde, stratul de zăpadă la munte este neobișnuit de subțire: 40 cm la Bâlea Lac, 74 cm la Omu, 55 cm la Ceahlău-Toaca, 43 cm la Lăcăuți, 59 cm la Călimani. Datele sunt din harta ANM publicată de 16 martie, la ora 8.