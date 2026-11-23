Până marți seară pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului și răcire a vremii, a transmis ANM.

Potrivit prognozei speciale pentru București, luni, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua (cantități de apă în general 5…10 l/mp).

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare după-amiaza (viteze de 40…45 km/h).

Temperatura maximă va fi de 10…11 grade, iar cea minimă de 0…2 grade.

Vânt și frig în București

Marți, vremea se va răci, astfel valorile termice se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări temporare (viteze la rafală de 40…45 km/h).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade.