Temperaturile scad abrupt. Meteorologii au anunțat ce ne așteaptă în următoarele două săptămâni

Vremea va fi într-un proces de răcire, începând de azi, în următoarele două săptămâni, la nivelul întregii țări, iar temperaturile vor fi în tendințe cu data din calendar, în timp ce probabilitatea de apariție a ploilor va fi ridicată în această perioadă, reiese din prognoza de specialitate, publicată, luni, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni

În Banat, vremea va continua să se răcească la începutul intervalului și astfel media regională a maximelor va fi în scădere de la 19 grade, spre 16 – 17 grade, iar cea a minimelor de la nouă grade, până la 4 – 5 grade. Ulterior, vor fi ușoare oscilații apropiate de aceste valori medii, cu valori diurne în jurul a 17 grade și nocturne 5 – 6 grade. În prima săptămână vor fi perioade scurte cu ploi slabe cantitativ, pe arii restrânse, iar în cea de-a doua jumătate a intervalului, probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse va fi în creștere.



În Crișana, valorile termice vor continua să scadă la începutul primei săptămâni, până la o medie regională a maximelor de 16 grade, respectiv a minimelor de 4 – 5 grade. Până la finalul intervalului de anticipație, vor fi variații nesemnificative în jurul acestor valori medii, cu o tendință de creștere în jurul datei de 22 octombrie. În prima parte a perioadei vor fi perioade scurte cu ploi slabe cantitativ, pe arii restrânse. În a doua săptămână, probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse va fi în creștere.



În Transilvania, vremea va continua să se răcească în primele zile ale intervalului, astfel încât media valorilor diurne va fi în scădere de la 16 grade, spre 13 grade, iar a celor nocturne de la 10 – 11 grade, până la două grade. Apoi, până la finalul intervalului de anticipație, vor fi ușoare variații termice; media maximelor se va situa în jurul a 14 grade, iar minimele vor fi de 3 – 5 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate.



În Maramureș, vremea va continua să se răcească la începutul intervalului. Media valorilor diurne va fi în scădere de la 17 grade, spre 14 – 15 grade, iar a celor nocturne de la 8 – 9 grade, până la trei grade. Până la finalul intervalului de anticipație vor fi ușoare variații termice, dar mediile se vor menține la aproximativ aceleași valori (media maximelor se va situa în jurul a 14 grade, iar a minimelor va fi de 4 – 5 grade). Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate, mai ales în a doua săptămână.



În Moldova, valorile termice vor continua să scadă la începutul primei săptămâni și astfel media regională a maximelor va ajunge de la 15 grade la 13 grade, iar minimele de la 11 grade la 4 – 5 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, vor fi variații termice ușoare apropiate de aceste valori medii (media maximelor se va situa în jurul a 14 grade, iar cea a minimelor va fi de 5 – 7 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate, mai ales la începutul și spre finalul primei săptămâni.



În Dobrogea, vremea se va răci în primele zile ale intervalului, astfel încât media valorilor diurne va scădea de la 22 de grade la 13 grade, iar a celor nocturne de la 15 grade la 8 – 9 grade. Până la finalul intervalului de anticipație vor fi ușoare variații termice; media maximelor se va situa în jurul a 16 grade, iar a minimelor va fi de 8 – 9 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, dar cantități de apă mai însemnate sunt estimate pentru prima săptămână.



În Muntenia, valorile termice vor fi în scădere la începutul primei săptămâni, cu medie regională a maximelor ce va ajunge 14 – 15 grade, respectiv a minimelor de șase grade. Până la finalul intervalului, vor fi variații termice ușoare, iar mediile reprezentative vor fi de 16 grade pentru valorile diurne și de șase grade pentru cele nocturne. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate, mai ales la începutul primei săptămâni.



În Oltenia, vremea va continua să se răcească la începutul intervalului. Media valorilor diurne va fi în scădere de la 17 – 18 grade spre 14 grade, iar a celor nocturne de la 12 grade până la 5 – 6 grade. Până la finalul intervalului vor fi ușoare variații termice, dar mediile se vor menține la aproximativ aceleași valori (media maximelor va oscila între 16 și 18 grade, iar a minimelor va fi în jurul a șase grade). Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar pe arii restrânse vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate la începutul și sfârșitul intervalului.



La munte, vremea se va răci, iar media valorilor diurne va fi în scădere de la nouă grade spre cinci grade, iar a celor nocturne de la cinci grade până la -1 grad. Până la finalul intervalului de anticipație vor fi ușoare variații termice, dar media maximelor va oscila între șase și opt grade, iar cea a minimelor se va situa în jurul a zero grade. Probabilitatea pentru precipitații se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate.

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