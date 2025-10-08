Temu a intrat pe radarul autorităților din Germania pentru influențarea prețurilor comercianților: „Cerințe inadmisibile”

Telefon mobil pe care e accesată aplicația Temu, în Renania de Nord-Westfalia, Germania, 20 iulie 2025. FOTO: Guido Schiefer / imago stock and people / Profimedia

Oficiul german anti-carteluri a anunțat miercuri că a inițiat o procedură împotriva Temu pentru a examina dacă compania chineză influențează prețurile comercianților terți pe platforma sa de comerț electronic, informează Reuters.

„Investigăm suspiciunea că Temu ar putea impune cerințe inadmisibile asupra prețurilor comercianților pe piața germană”, a declarat președintele oficiului, Andreas Mundt.

„Astfel de cerințe ar putea constitui restricții semnificative în ceea ce privește concurența și, în cele din urmă, ar putea duce la creșteri de prețuri pe alte canale de vânzare”, a adăugat el.

Procedura a fost deschisă împotriva companiei Whaleco Technology Limited, cu sediul în Dublin, care operează sub numele de Temu în Germania.

Temu a transmis că respectă legile și reglementările aplicabile pe piețele pe care operează. „Suntem încrezători că orice îngrijorări legate de acest aspect pot fi rezolvate cu succes”, a precizat compania, într-un comunicat trimis Reuters prin e-mail.

Platforma Temu, care oferă o gamă largă de produse, este deschisă comercianților germani de aproximativ un an, a precizat miercuri Mundt.

Temu are în prezent 19,3 milioane de utilizatori activi în Germania, în timp ce peste 100 de milioane de utilizatori folosesc piața online europeană în fiecare lună, potrivit oficiului german.