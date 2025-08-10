Tendință sumbră. Gestul la care recurg tot mai mulți soldați israelieni după ororile văzute în războiul din Gaza

Planul premierul Benjamin Netanyahu de a ocupa orașul Gaza a fost amplu contestat atât de opoziție, cât și de israelieni, care au ieșit în stradă sâmbătă la Tel Aviv. Înainte de aprobarea acestei măsuri de către cabinetul de securitate, chiar șeful armatei israeliene s-a opus, în timp ce anchetele interne ale IDF arată un trend sumbru.

Conflictul care durează de aproape doi ani, din cauza atacului sângeros al Hamas din 7 octombrie 2023 a lăsat urme adânci în rândul forțelor de apărare ale Israelului.

Conform unei anchete interne, numărul de sinucideri în rândul IDF au legătură cu traumele războiului.

Anchetele IDF au descoperit că ceea ce au văzut și au făcut militarii, în Gaza, reprezintă cauza, potrivit postului public de radiodifuziune israelian, notează Sky News.

„Războiul are consecințe”

Cele mai recente sinucideri în rândul soldaților israelieni au fost cauzate de traume psihologice provocate de războiul în curs, inclusiv de desfășurările prelungite în zone de luptă, de asistarea la scene cutremurătoare și de pierderea prietenilor, potrivit concluziilor anchetelor militare interne, relatează The Times of Israel.

„Majoritatea sinuciderilor au rezultat din realitatea complexă creată de război. Războiul are consecințe”, a declarat un înalt oficial al Forțelor de Apărare Israeliene pentru postul public de televiziune Kan, subliniind legătura dintre expunerea la luptă și numărul în creștere al celor care recurg la gestul extrem.

Ca răspuns la aceste concluzii, IDF a declarat că va trage concluzii și va intensifica măsurile de sănătate mintală.

Cifre oficiale

Conform cifrelor citate de Channel 12 luni trecută, cel puțin 17 soldați s-au sinucis până în prezent în 2025 — cifră care nu include rezerviștii care nu erau în serviciul activ la momentul decesului.

Deși IDF publică date oficiale privind sinuciderile doar o dată pe an, cifrele raportate indică o continuare îngrijorătoare a creșterii numărului de decese de acest tip înregistrată anul trecut.

În 2024, 21 de soldați s-au sinucis – cel mai mare număr anual din ultimul deceniu. În 2023, cifra a fost de 17, dintre care șapte după atacul Hamas din 7 octombrie, majoritatea fiind rezerviști.

Oficialii au avertizat că tendința se poate agrava dacă armata nu reușește să abordeze în mod adecvat impactul psihologic asupra trupelor care se întorc din luptă.

„În mintea lui, nu a părăsit niciodată Gaza”

Este și cazul lui Eliran Mizrahi, care a servit 187 de zile ca rezervist în Gaza din 8 octombrie, înainte de a se sinucide în iunie anul trecut, cu două zile înainte de a se întoarce la datorie.

Mama lui Eliran a declarat pentru Sky News că fiul ei s-a întors din Gaza schimbat și că se teme că vor mai fi multe sinucideri în rândul soldaților israelieni.

„În mintea lui, nu a părăsit niciodată Gaza”, a mărturisit Jenny.

„Când a revenit, nu a mai putut să se întoarcă la muncă. Era un tată minunat, cu multă răbdare. Și-a pierdut răbdarea cu copiii, cu oamenii. Era foarte tăcut. Nu dormea noaptea, avea coșmaruri. Noi nu știam nimic despre asta. Nu vorbea. De fiecare dată când îl întrebam, ne spunea că totul este în regulă”, a mărturisit mama soldatul israelian care și-a luat viața.

Inițial, el a fost trimis să strângă cadavrele persoanelor ucise de Hamas la Festivalul Nova, pe 7 octombrie, iar a doua zi a fost trimis în Gaza.

Soldații israelieni au vazut sute de cadavre

Un camarad din unitatea unde Eliran a fost comandant a declarat în fața unei comisii parlamentare că erau deseori atacați cu focuri de arma și că au trecut peste sute de cadavre.

Cu toate acestea, s-au filmat zâmbind și cântând pentru a trimite filmulețele familiilor lor. Eliran a distribuit câteva dintre aceste videoclipuri pe rețelele de socializare.

El a fost retras din Gaza după ce a fost rănit la genunchi în urma unui atac. Ulterior, a fost diagnosticat cu sindromul de stres posttraumatic. Nu se cunoaște cauza traumei sale, dar, în cele din urmă, nu a mai putut trăi cu ea. Cu două zile înainte de a se întoarce la serviciul activ, și-a luat viața.

„Ceea ce a văzut acolo, în Gaza, i-a rănit sufletul. Vezi toate cadavrele de acolo și tot sângele. Îți rănește sufletul”, a spus mama lui Eliran.

Cazul unui tânăr rezervist care a readus în discuție sănătatea mintală

Discuția privind traumele care îi afectează pe soldații israelieni a fost amplificată recent de moartea lui Roi Wasserstein. Medicul rezervist în vârstă de 24 de ani s-a sinucis, atrăgând din nou atenția asupra lacunelor privind îngrijirea sănătății mintale a celor care nu mai sunt în serviciul activ.

Wasserstein, din Netanya, îndeplinise peste 300 de zile de serviciu militar de la începutul războiului, făcând parte din unitatea de evacuare medicală a Brigăzii 401 Blindate a IDF. El era însărcinat în mod regulat cu evacuarea soldaților răniți și căzuți sub focul inamic. Potrivit mamei lui Wasserstein, Dina, el a fost profund afectat de ororile la care a fost martor pe câmpul de luptă.

„După 7 octombrie, a participat la recuperarea cadavrelor sub focul inamic. A văzut scene îngrozitoare”, a declarat ea pentru Ynet. „A ieșit dintr-un tanc în mijlocul unui infern pentru a împiedica răpirea soldaților și pentru a evacua soldații cu membre amputate. Acest lucru l-a afectat profund. De când s-a întors acasă, nu l-a mai părăsit niciodată.”

După moartea sa, familia lui Wasserstein a fost informată — prin canale neoficiale — că acesta nu va fi recunoscut ca soldat căzut la datorie, deoarece serviciul său se încheiase cu două luni înainte, și că, prin urmare, va fi înmormântat în cadrul unei ceremonii civile.

Decizia a stârnit critici publice și a reînnoit apelurile adresate IDF de a-și revizui politicile privind sănătatea mintală după terminarea serviciului militar.

„Un soldat care este rănit de un glonț și moare un an mai târziu este recunoscut ca soldat căzut la datorie — rănile psihologice sunt, de asemenea, răni. Este o cicatrice din armată care nu se vindecă”, a declarat tatăl lui Wasserstein, Roni.