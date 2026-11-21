Cunoscutul interpret de operă Cezar Ouatu a anunțat că a fost victima unui jaf, după ce hoții au intrat în locuința sa din Ilfov și i-au furat mai multe ceasuri de colecție și bijuterii din aur. Artistul a sesizat poliția, care a anunțat că „are un cerc de suspecți”.

Jaful s-a petrecut între 13-18 noiembrie, însă Ouatu a spus că şi-a dat seama de furt abia ieri, când nu și-a găsit unul dintre ceasuri.

„Da, victima unei premiere în viața mea, din păcate. Nu mă așteptam, trăind într-o zonă destul de relaxată și tocmai aleasă ca să stau departe de tumultul orașului și așa mai departe”, a declarat sâmbătă Cezar Ouatu, la Antena 3.

Artistul a mai spus că, dincolo de valoarea lor materială, ceasurile și bijuteriile au o semnificație personală importantă.

„Sper și rog în direct la dumneavoastră pe cei care au făcut chestia asta să dea înapoi un pas, să se gândească și să-mi înapoieze bunurile fără să am o pretenție ulterioară”, a spus Cezar Ouatu.

Artistul a povestit și cum a descoperit că locuința lui a fost vizată de hoți.

„Văd un geam larg deschis în living… A mai trecut o zi, mai văd o scară între o magazie și un gard, am zis: «Or fi fost grădinarii». Până în momentul în care ieri am avut un eveniment la Opera Națională din București și, cum fac de obicei, să-mi iau un ceas la mână, am găsit cutia goală”, a relatat artistul.

„Imaginați-vă că eu stau în acea casă și cu fetița mea, și cu partenera mea de viață”, a spus acesta.

Anunțul Poliției Ilfov

Comisarul-șef Alexandru Bălan, adjunctul șefului IPJ Ilfov, a declarat că poliția a stabilit deja un cerc de suspecți.

„Am extins perimetrul în care urmează să vizionăm imaginile din camerele de supraveghere”, a spus Bălan, la Antena 3.

Întrebat dacă crede că hoții au mers la pont, comisarul-șef a spus că este una dintre ipoteze.

„Avem mai multe ipoteze. Este una, într-adevăr, faptul că victima nu era acasă la momentul respectiv… dar nu excludem nicio ipoteză, tocmai de aceea vizionăm cât mai multe imagini surprinse de camerele de supraveghere din zonă”, a spus Alexandru Bălan.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov a anunţat, sâmbătă, că poliţişti din Chitila au fost sesizaţi, vineri după-amiază, prin apel la 112, de către un bărbat de 46 de ani, care a reclamat că persoane necunoscute au pătruns în locuinţa sa, de unde au sustras mai multe bunuri de valoare.

„Din primele verificări efectuate de poliţişti, a reieşit că, în perioada 13 noiembrie-18 noiembrie a.c., persoane necunoscute ar fi pătruns în imobil prin forţarea unei ferestre de la bucătărie. Din locuinţă ar fi fost sustrase cinci ceasuri de colecţie şi mai multe bijuterii din aur (…) În urma cercetării la faţa locului au fost identificate şi ridicate urme de interes criminalistic, cat şi urme biologice aceasta urmând să fie dispuse expertizării”, a precizat IPJ Ilfov, într-un comunicat.

Totodată, în zona imobilului au fost identificate camere de supraveghere, imaginile urmând să fie ridicate şi analizate în cadrul cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru furt calificat, cercetările fiind continuate de poliţişti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.