Tensiune maximă la Bagdad, după ce SUA și Israelul au lansat lovituri aeriene în Irak

Membri ai grupării paralimitare PMF din Irak poartă sicrie cu trupurile combatanților uciși în loviturile americano-israeliene, inclusiv al comandantului Hashd al-Shaabi, FOTO: Ahmad Al-Rubaye / AFP / Profimedia Images

Atacuri aeriene au lovit un cartier general al grupării-umbrelă din Irak pentru milițiile șiite susținute de Iran și o reședință aparținând liderului acesteia marți, ucigând cel puțin 15 combatanți, într-o escaladare a loviturilor americano-israeliene împotriva unuia dintre principalii aliați regionali ai Teheranului, transmite Reuters.

Cel puțin alte 30 de persoane au fost rănite în atacurile asupra unui cartier general al Forțelor de Mobilizare Populară (PMF) din provincia Al-Anbar, situată în valea Eufratului, potrivit unor oficiali medicali care au declarat că unele victime se află în stare gravă și că bilanțul morților ar putea crește.

Printre cei uciși s-a numărat comandantul operațiunilor PMF din provincie, Saad al-Baiji. O mulțime numeroasă de participanți i-au purtat marți după-amiaza sicriul și portretele pe străzile din Bagdad.

Două surse din domeniul securității au declarat că atacurile au lovit marți noaptea cartierul general al PMF în timpul unei reuniuni la care participau comandanți de rang înalt.

Lovituri americano-israeliene în Irak

Un atac aerian separat a lovit o reședință aparținând lui Falih al-Fayadh, liderul PMF, în orașul nordic Mosul. Acesta nu se afla în clădire, pe care o folosește doar în timpul vizitelor în oraș, potrivit celor două surse de securitate care au făcut declarații pentru Reuters sub protecția anonimatului.

Un comunicat al PMF a precizat că biroul său din oraș a fost distrus și că un combatant a fost rănit acolo.

Astfel de lovituri devastatoare împotriva PMF creează dificultăți politice pentru prim-ministrul irakian Mohammed Shia al-Sudani, care trebuie să mențină un echilibru delicat între sprijinul Washingtonului și cel al facțiunilor aliniate cu Iranul din această țară majoritar șiită.

Sudani a ordonat convocarea unei reuniuni de urgență a Consiliului Ministerial pentru Securitate Națională, se arată într-un comunicat al comandamentului operațiunilor comune al armatei irakiene.

Comunicatul a precizat că cei 15 combatanți PMF au fost uciși într-un „atac aerian americano-sionist”, fiind pentru prima dată când armata irakiană acuză Israelul, alături de Statele Unite, pentru bombardarea PMF.

Nouă escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu

PMF, organizație cunoscută în arabă sub numele de „Hashd al-Shaabi”, este o grupare-umbrelă formată în principal din facțiuni paramilitare șiite, integrată oficial în forțele de securitate ale statului irakian și care include mai multe grupări aliniate cu Iranul.

Grupările armate susținute de Teheran au lansat atacuri asupra bazelor americane din Irak și asupra ambasadei SUA de când Statele Unite și Israelul și-au lansat războiul împotriva Iranului pe 28 februarie.

Washingtonul a menținut o prezență influentă la Bagdad după invazia din 2003 care l-a înlăturat pe dictatorul Saddam Hussein, un musulman sunnit, și a fost urmată de instalarea unor guverne conduse de șiiți, prietenoase cu Iranul.

Sunniții și șiiți reprezintă cele mai mari ramuri ale islamului, marcate de divizuni interne privind linia de succesiune a profetului Mahomed și chestiuni de practică religioasă.

Războiul americano-israelian împotriva Iranului s-a extins dincolo de granițele acestuia, Teheranul lansând lovituri asupra Israelului și asupra statelor arabe din Golf care găzduiesc instalații militare americane, în timp ce Israelul a desfășurat noi atacuri împotriva Hezbollah în Liban, anunțând luni că va ocupa o porțiune din sudul țării.