VIDEO Tensiuni la Curtea de Apel București. Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu au intrat în clădire și au vrut să meargă în sala de judecată

Zeci de susținători ai fostului candidat în alegerile prezidențiale s-au prezentat luni la Curtea de Apel București unde se judecă un nou termen în dosarul de infracțiuni asupra ordinii constituționale.

Potrivit filmărilor publicate de Antena3 și G4Media, ei au intrat în clădirea Curții de Apel București și au scandat „Călin, nevinovat”. Jandarmii au păzit ușa sălii de judecată și nu au permis accesul. Procesul nu este public.

Pe filmările citate se observă că oamenii au venit cu icoane, fulare tricolore, iar la un moment dat huiduie jandarmii care le blocau trecerea spre sala de judecată.

Ce se întâmplă la Curtea de Apel București

Judecătorii de la Curtea de Apel București judecă astăzi un nou termen în dosarul aflat pe cameră preliminară. Ei trebuie să se pronunțe dacă rechizitoriul procurorilor este corect întocmit și procesul poate să înceapă.

La termenul de astăzi a fost prezent și Horațiu Potra, inculpat alături de Georgescu. Potrivit surselor Digi24, fostul lider al mercenarilor români care luptau în Africa a acuzat probleme medicale și a fost solicitată o ambulanță pentru a primi îngrijiri.

Care sunt acuzațiile

La jumătatea lunii septembrie, Călin Georgescu a mai fost trimis în judecată în acest dosar. Alături de el sunt inculpați Horațiu Potra și 20 de mercenari ai acestuia. Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Georgescu mai este trimis în judecată într-un dosar de propagandă legionară. Aici, judecătorii au dispus începerea procesului.