Tensiuni ridicate în Marea Caraibilor: Venezuela a desfășurat exerciții militare pe coastă cu navele americane în larg

Tanc al marinei din Venezuela pe o plajă. Foto: Handout / AFP / Profimedia

Forțele venezuelene au desfășurat noi exerciții militare cu sisteme antiaeriene pe coastele sale caraibiene, în timp ce Statele Unite au desfășurat nave în Marea Caraibilor pentru a combate traficul de droguri, transmite France Presse.

Manevrele au avut loc în statele Falcon (nord-vest) și Sucre (nord-est) în aceeași perioadă în care guvernul a convocat exerciții de protecție civilă pentru a pregăti populația pentru dezastre naturale sau chiar un eventual conflict armat.

Relațiile dintre Washington și Caracas erau deja extrem de tensionat, dar au atins un nou minim de când Statele Unite au trimis, în urmă cu aproape o lună, nave de război și un submarin în Caraibe, oficial pentru a combate traficul de droguri către teritoriul american.

Potrivit americanilo, cel puțin trei ambarcațiuni ale unor presupuși traficanți de droguri provenind din Venezuela au fost distruse, ucigând 14 persoane.

În Venezuela, televiziunea publică VTV și armata au difuzat imagini cu trupele sale în acțiune, precum și cu rachete antiaeriene Pechora de fabricație rusă montate pe camioane.

Potrivit clipurilor făcute pulbice, militarii au tras și cu tunuri în direcția mării și au debarcat de pe o fregată cu vehicule amfibii.

Venezuela consideră prezența americană în Marea Caraibelor ca o „amenințare militară”.

Soldații săi au efectuat, de asemenea, exerciții cu elicoptere și parașutiști în zonele de coastă din apropierea Trinidad și Tobago, un mic arhipelag vecin care susține oficial prezența americană.