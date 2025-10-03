Tensiunile comerciale cu SUA au stârnit o revoltă împotriva produselor tech americane în cea mai mare țară din lume

Aplicația Google Maps folosită de un șofer pentru direcții, FOTO: Noipornpan / Dreamstime.com

Trei miniștri din cabinetul prim-ministrului indian Narendra Modi promovează folosirea unor aplicații dezvoltate de rivali autohtoni ai Google Maps, WhatsApp și Microsoft ca parte a celei mai puternice susțineri de până acum pentru produsele „Made in India”, pe fondul tensiunilor comerciale cu Statele Unite, relatează vineri agenția Reuters.

După ce Statele Unite au impus în august o taxă vamală generală de 50% asupra importurilor din India, Modi a intensificat apelurile la folosirea produselor „swadeshi”, adică a celor fabricate în India.

Deși numeroși lideri din industrie au făcut apeluri publice la sprijinirea produselor indiene, luna trecută Modi a cerut direct cetățenilor să renunțe la utilizarea zilnică a bunurilor și serviciilor străine, în special a celor americane.

Ministrul Tehnologiei Informației, Ashwini Vaishnaw, a prezentat săptămâna aceasta în fața presei proiecte de autostrăzi realizate – a subliniat el – folosind Zoho, un rival indian al PowerPoint de la Microsoft, și fără a recurge la Google Maps.

„Harta este de la MapmyIndia, nu de la Google Maps”, a spus ministrul zâmbind, referindu-se la un furnizor indian. „Arată bine, nu-i așa? Swadeshi”.

Săptămâna trecută, Vaishnaw a publicat un videoclip în care testează software-ul Zoho și i-a îndemnat pe oameni, într-o postare pe X (fosta Twitter), să adopte produse autohtone. Clipul a strâns 6,2 milioane de vizualizări.

India este cea mai mare piață din lume pentru WhatsApp

Brandurile americane sunt omniprezente în India, cea mai mare țară din lume raportat la populație, și sunt percepute de milioane de oameni drept un simbol al progresului și al prestigiului.

În timp ce birourile guvernamentale și cele private folosesc produse Microsoft, mulți călători se bazează pe Google Maps pentru a se orienta, iar WhatsApp are în India cea mai mare piață din lume, cu peste 500 de milioane de utilizatori. Aplicația de mesagerie WhatsApp este deținută de compania Meta, fondată și condusă de Mark Zuckerberg.

Cele trei companii americane nu au răspuns solicitărilor de comentarii trimise de Reuters.

Zoho oferă alternative mai ieftine la instrumentele software bazate pe cloud dezvoltate de Microsoft. Cofondatorul miliardar al companiei indiene, Sridhar Vembu, este cunoscut pentru abordarea sa neconvențională de a plasa operațiunile firmei în sate rurale.

Aplicația de mesagerie a companiei, Arattai – care înseamnă „chat” în limba tamilă, vorbită în sudul Indiei – a câștigat o popularitate bruscă, datorită eforturilor ministrului Comerțului, Piyush Goyal, și ale ministrului Educației, Dharmendra Pradhan.

„Sunt atât de mândru să fiu pe @Arattai, o platformă de mesagerie #MadeInIndia care aduce India mai aproape”, a scris Goyal într-un mesaj distribuit pe X săptămâna aceasta.

Aplicația a avut peste 400.000 de descărcări luna trecută, față de mai puțin de 10.000 în august, potrivit datelor firmei de analiză de piață Sensor Tower. Numărul utilizatorilor activi zilnic a depășit 100.000 la 26 septembrie – o creștere de 100% într-o singură zi.

Brandurile globale sunt greu de înlocuit de rivali locali chiar și în cea mai mare țară din lume

Companiilor indiene le este dificil să înlocuiască brandurile globale, deoarece nu pot egala adesea forța financiară și anvergura acestora.

În 2021, miniștrii indieni au promovat platforma de social media Koo – un echivalent indian al rețelei Twitter de atunci – în contextul unor dispute privind respectarea reglementărilor locale de către compania americană. Însă Koo s-a închis anul trecut din lipsă de finanțare.

„Sprijinul de stat, de unul singur, nu va fi suficient”, a avertizat Dilip Cherian, cofondator al firmei indiene de relații publice Perfect Relations.

„Pentru ca branduri precum Zoho să reușească, au nevoie de un factor de diferențiere autentic, de resurse financiare consistente și de o protecție solidă împotriva supravegherii”, a explicat el.

FOTO articol: Noipornpan / Dreamstime.com.