Tensiunile dintre China și Japonia escaladează. Beijingul impune o interdicție totală la importurile de fructe de mare nipone

China a notificat Tokyo că va interzice toate importurile de fructe de mare japoneze, au relatat miercuri agenția de știri Kyodo și NHK, pe fondul unei dispute diplomatice în escaladare între cele două mari economii din Asia, informează Reuters.

La începutul acestui an, Beijingul a relaxat parțial restricțiile impuse importurilor de fructe de mare din Japonia în urma deciziei luate de Tokyo de a deversa în mare, în 2023, apele uzate tratate provenite de la centrala nucleară avariată de la Fukushima.

Înainte de această interdicție, China reprezenta mai mult de o cincime din totalul exporturilor japoneze de fructe de mare, potrivit datelor oficiale.

China a informat Japonia că reintroducerea interdicției generale se datorează necesității unei monitorizări suplimentare a deversării apei, a relatat Kyodo, citând surse avizate în această chestiune.

Dar aceasta urmează unei dispute tot mai profunde între vecini cu privire la declarațiile prim-ministrului japonez Sanae Takaichi de la începutul acestei luni despre Taiwan, insula guvernată democratic revendicată de China.

Takaichi a declarat în parlament că un atac chinez asupra Taiwanului care amenință supraviețuirea Japoniei ar putea declanșa o reacție militară, ceea ce a stârnit furie la Beijing, cerând să-și retragă declarația.

Beijingul și-a îndemnat cetățenii să nu călătorească în Japonia, în timp ce Tokyo a avertizat cetățenii săi care locuiesc în China să intensifice măsurile de securitate, în urma unor valuri de comentarii virulente în presa de stat chineză.

Ministerul comerțului și administrația vamală din China nu au răspuns imediat la solicitările Reuters de a comenta. Nici Ministerul Agriculturii din Japonia nu a comentat.

Sursă foto: Dreamstime.com