Teodor Țigan, fost șef în Romsilva, trebuie să dea înapoi bonusul de pensionare. Decizia nu este definitivă

Teodor Țigan, fostul șef al Direcției Silvice Arad și fost director general interimar al Romsilva în perioada 2020-2022 este obligat să restituie bonusul de pensionare, în valoare de 280.520 de lei, după o decizie a instanței, care nu este însă definitivă, a anunțat, vineri, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. Directorul a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, după care a fost reangajat la Romsilva ca director al Direcţiei Silvice Arad, cumulând pensia cu salariul, notează News.ro.

„Instanţa a respins astăzi acţiunea formulată de către directorul direcţiei silvice Arad, dl. Ţigan, a păstrat decizia de încetare a contractului acestuia de muncă şi l-a obligat pe director la restituirea sumei de 280.520 de lei – bonusul de pensionare”, a scris ministra mediului într-o postare pe Facebook.

Ea a precizat că decizia instanței nu este definitivă.

„Felicitări, avocaţilor de la nivelul Romsilva pentru acest rezultat preliminar”, a mai spus Buzoianu.

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a fost sesizată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu situaţia fostului director general al Romsilva Teodor Ţigan, care a fost pensionat în 2023, a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, după care a fost reangajat la Romsilva ca director al Direcţiei Silvice Arad, cumulând pensia cu salariul, relata în luna august România Curată.

Potrivit site-ului citat, Ţigan nu putea încasa prima de pensionare decât la încheierea contractului individual de muncă.

Mai mult, după încasarea bonusului la pensionare, nu s-ar mai fi putut reangaja decât prin concurs sau selecţie, ceea ce, potrivit site-ului Regiei Naţionale a Pădurilor, nu s-a întâmplat, mai arată sursa citată.

Anterior, Ţigan a dat în judecată regia, după ce a fost concediat în martie de la DS Arad înaintea încheierii contractului de muncă, valabil până în iunie.