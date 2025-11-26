Teoria omului lui Putin despre cum a ajuns în presă discuția sa cu Steve Witkoff. „Nimeni nu va coopera cu un partener care divulgă informații”

Iuri Ușakov a declarat că „există unele conversații pe WhatsApp, pe care, aparent, cineva le-ar putea asculta cumva”, și a sugerat că nu crede că emisarul lui Donald Trump, interlocutorul său, este cel care a divulgat conținutul discuției, scriu Reuters și Kommersant.

Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat miercuri că va lua legătura cu emisarul prezidențial american Steve Witkoff în legătură cu scurgerea de informații dintr-o conversație telefonică pe care ei doi au avut-o, pe care a calificat-o drept inacceptabilă.

Întrebat dacă va discuta cu Witkoff despre scurgerea de informații atunci când americanul va vizita Moscova săptămâna viitoare pentru a se întâlni cu președintele Vladimir Putin, acesta a răspuns afirmativ.

„Despre scurgerea de informații? Vom schimba opinii la telefon”, a răspuns el.

Ușakov a declarat că o parte din informațiile divulgate erau „false” și că nu va comenta restul, deoarece convorbirea era confidențială. Divulgarea unei discuții pe o temă serioasă este „desigur inacceptabilă”, a adăugat el.

Ușakov a declarat anterior că probabil convorbirea a fost divulgată pentru a împiedica negocierile de pace.

„Este puțin probabil ca participanții la conversație să poată divulga ceva de genul acesta”

„Desigur că este neobișnuit”, a confirmat Ușakov pentru cotidianul rus Kommersant.

„Contactele au loc prin mijloace de comunicare sigure, unde scurgerile de informații sunt practic inexistente, cu excepția cazului în care una dintre părți le împiedică în mod specific”, a spus el.

„Dar există unele conversații pe WhatsApp, pe care, aparent, cineva le-ar putea asculta cumva. Este puțin probabil ca participanții la conversație să poată divulga ceva de genul acesta”, a adăugat consilierul de la Kremlin.

Omul lui Putin a mai spus că nu crede că interlocutorul său a dezvăluit discuția.

Dezvăluirile Bloomberg

„Nimeni nu va coopera cu un partener care împărtășește informații despre ce s-a discutat. Altfel, va fi o conversație plină de neîncredere și sortită eșecului”, a spus el.

Emisarul prezidențial american Steve Witkoff a purtat luna trecută, după succesul acordului de pace privind Gaza, o convorbire telefonică cu Ușalov, pentru a-i sugera să colaboreze la un plan similar pentru Ucraina și i-a dat sfaturi despre cum trebuie să discute cu Donald Trump, a dezvăluit Bloomberg.

Într-o convorbire telefonică din 14 octombrie, care a durat puțin peste cinci minute, Witkoff l-a sfătuit pe Iuri Ușakov cu privire la modul în care liderul rus ar trebui să abordeze problema cu Trump.

Printre aceste sfaturi s-au numărat sugestii pentru organizare unei discuții între Trump și Putin înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Casa Albă, care urma să aibă loc în acea săptămână și folosirea acordului privind Gaza ca punct de plecare.