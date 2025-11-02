Terminal petrolier al gigantului rus Rosneft, în flăcări, după o lovitură ucraineană

Atac cu drone ucrainene la un terminal petrolier din Marea Neagră. Sursă foto: X

Un atac cu drone ucrainene a avariat și a incendiat un petrolier și infrastructura unui important terminal petrolier din portul Tuapse, situat în Marea Neagră, în cursul nopții, au declarat duminică autoritățile din regiunea sudică Krasnodar, transmite Reuters.

Atacul asupra punctului de ieșire sudic pentru produsele brute și rafinate ale Rusiei a avut loc la o zi după ce comercianții au declarat pentru Reuters că transporturile din portul maritim vor crește în noiembrie, amenințând cu efecte în lanț asupra fluxurilor de export.

„În portul Tuapse, fragmente de vehicule aeriene fără pilot au căzut pe un petrolier, avariind suprastructura punții”, a declarat administrația pe Telegram.

„Pe navă a izbucnit un incendiu. Echipajul a fost evacuat.”

Portul găzduiește terminalul petrolier Tuapse Black Sea și o rafinărie de petrol controlată de Rosneft, pe care Ucraina a vizat-o cu mai multe atacuri cu drone în acest an.

Orașul este centru vital pentru exporturile de petrol rusesc, având terminale și infrastructură esențiale pentru logistica energetică a țării, potrivit The Kyiv Independent.

Nu se cunoaște dacă terminalul a mai funcționat după atac, care, potrivit administrației, a avariat clădirile și alte infrastructuri.

Canalele neoficiale de știri Telegram din Rusia și Ucraina au publicat imagini care păreau să arate un terminal și un tanc petrolier în flăcări noaptea, raportând mai multe incendii în apropierea portului. Reuters a precizat nu a putut verifica în mod independent aceste informații.

Armata ucraineană nu a comentat momentan aceste informații, iar amploarea atacului nu este clară.

Kievul și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor, depozitelor și conductelor rusești în ultimele luni pentru a reduce aprovizionarea cu combustibil, a perturba logistica militară și a crește costurile de război, o campanie pe care o numește represalii pentru atacurile rusești asupra rețelei sale electrice.

Resturi de drone au avariat și un bloc de apartamente din satul Sosnovyi, situat în apropierea orașului Tuapse. Nu au fost raportate victime, deși gara din Tuapse a suferit unele daune minore, a declarat administrația regională.