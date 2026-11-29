Compania condusă de Elon Musk a înregistrat documentele la autoritatea antitrust din Germania pentru preluarea EMAG, o firmă care produce și componente pentru roboți umanoizi.

Planurile de achiziție au fost depuse vineri la autoritatea germană de concurență de către Tesla, potrivit Reuters. Detaliile financiare și condițiile tranzacției planificate nu au fost făcute publice până în acest moment.

Până la publicarea informației, reprezentanții Tesla și ai EMAG nu au comentat tranzacția.

Grupul german EMAG are sediul în apropierea orașului Stuttgart, în sud-vestul țării, și produce utilaje folosite la fabricarea sistemelor de acționare pentru roboți umanoizi.

Ce planuri are Tesla pentru fabrica germană

Demersul de la autoritatea de concurență vine după ce Tesla a înregistrat deja o nouă societate în Germania, numită Tesla Machining Technologies Management SE, chiar la adresa sediului central al EMAG din localitatea Salach, lângă Stuttgart, scrie publicația americană de profil auto-tech Electrek.

Potrivit registrului oficial al societăților comerciale din Germania, firma a fost înființată inițial în luna august sub forma unei companii preînregistrate, iar Tesla a preluat-o și a redenumit-o la începutul acestei luni.

Documentele citate de Business Insider Germania arată că noua societate este condusă de trei persoane: directorul de vânzări al Tesla Germania, un inginer american specializat în robotică și directorul de resurse umane al fabricii Tesla din Grünheide. Prezența șefului de resurse umane în conducere indică planuri de preluare a personalului, mai scrie Electrek.

Cotidianul local Stuttgarter Nachrichten relatează că aproximativ 220 de angajați ai EMAG ar urma să fie transferați la Tesla, iar cele două companii colaborează deja pe proiectul roboților umanoizi.

Compania condusă de Elon Musk a mai făcut achiziții industriale în această țară: a cumpărat în 2016 compania Grohmann Engineering, în 2023 startup-ul Wiferion, iar la începutul anului 2025 activele și circa 300 de angajați ai producătorului Manz din Reutlingen, unde dezvoltă deja componente pentru robotul umanoid Optimus.