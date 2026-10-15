Tesla prezintă joi, după o mare întârziere, mașina sa de 200.000 de dolari

Tesla urmează să-și prezinte joi modelul Roadster reproiectat, la aproape nouă ani de când a prezentat pentru prima dată o versiune de nouă generație a mașinii sale sport electrice, transmite Reuters.

Tesla a dezvăluit un prototip al mașinii în valoare de 200.000 de dolari în 2017 și a anunțat că livrările vor începe în 2020. Prețul nu a fost actualizat, dar avansul pentru rezervări rămâne de 50.000 de dolari fiecare.

Directorul executiv Elon Musk a minimizat importanța mașinii pentru finanțele Tesla, descriind-o în 2023 ca o „chestiune de mică importanță” care nu ar „avea un impact financiar semnificativ”.

Totuși, mașina are în continuare o importanță simbolică.

„Va fi noul model de referință al Tesla”

„Tesla nu dispune în prezent de un model de referință, adică de un vehicul de lux de înaltă performanță conceput pentru a pune în valoare cele mai bune realizări inginerești și tehnologice ale unui producător auto. Roadster-ul va fi noul model de referință al Tesla”, a declarat analistul Morningstar, Seth Goldstein, într-o notă publicată luna trecută.

Musk a creat așteptări mari în 2017, afirmând că un Roadster cu patru locuri va parcurge 620 de mile (1.000 km) cu o singură încărcare.

În 2024, el a postat pe X că modelul a fost reproiectat. Noul Roadster va accelera de la 0 la 60 de mile pe oră (100 km pe oră) în mai puțin de o secundă. „Și asta este partea cea mai puțin interesantă”, a scris el, adăugând că este vorba de o colaborare între Tesla și SpaceX, compania de rachete condusă tot de Musk.

Roadster-ul original fusese lansat în 2008

Goldstein se așteaptă ca Tesla să vândă aproximativ 2.000 de Roadster-uri pe an — o fracțiune din cele 1,6 milioane de vehicule vândute de Tesla anul trecut.

Roadster-ul original, lansat în 2008 și comercializat până în 2012, a fost primul vehicul electric al Tesla și folosea un șasiu Lotus Elise. Acesta a contribuit la schimbarea percepției lumii asupra a ceea ce ar putea fi un vehicul electric. De atunci, compania a devenit cunoscută pentru SUV-urile Model Y și Model X, precum și pentru sedanurile Model S și Model 3.

Prezentarea Roadster-ului de a doua generație are loc, de asemenea, pe fondul unei schimbări radicale a orientării companiei Tesla către tehnologia de conducere autonomă bazată pe inteligență artificială și robotică, departe de producția de mașini destinate șoferilor umani.

Anul acesta, Tesla a încetat să mai vândă vehiculele Model S și X pentru a face loc producției roboților umanoizi Optimus. De asemenea, a lansat Cybercab – un robotaxi cu două locuri, care nu dispune de comenzi manuale, precum volanul, pedalele și oglinzile.

Evenimentul dedicat modelului Roadster va începe joi, la ora 20:55 EDT (03:55 în România), la un poligon de testare SpaceX din McGregor, Texas.