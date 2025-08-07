Testările genetice care stabilesc paternitatea se pot face acasă sau le medic. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a fi recunoscute de instanțe

Testul de paternitate făcut în clinici specializate este o probă solidă, ajutând familiile să clarifice relațiile juridice și emoționale fără riscul unor contestări ulterioare/Foto: Shutterstock



În ultimele două decenii, testul de paternitate a devenit la fel de ușor de comandat ca un dispozitiv smart. Totuși, atunci când miza depășește simpla curiozitate – pensie alimentară, vizită, înscrierea pe certificatul de naștere – contează nu doar ce-ți arată ADN-ul, ci și unde, cum și de cine este analizat testul genetic.

Când apare întrebarea „Suntem, totuși, rude de sânge?”

Nevoia de confirmare poate porni de la o dispută în cuplu, de la dorința tatălui de a se implica doar dacă este sigur sau, dimpotrivă, de la mama care cere sprijin legal. În România, acțiunile de stabilire a paternității au crescut odată cu popularizarea testelor genetice la prețuri accesibile. Un kit luat online, câteva probe de salivă și… gata. Doar că, în lipsa unor reguli clare de identificare, rezultatul rămâne o informație pentru liniștea voastră, nu și pentru instanțe.

Kitul de acasă – prieten cu portofelul, dar fără „voce” juridică

Testul informativ (numit și „peace-of-mind”) se face rapid: desigilezi bețișorul, freci interiorul obrazului, de regulă copilul și presupusul tată (uneori și mama, dacă dorești o probabilitate calculată mai repede), lași bețișorul să se usuce (1–2 minute) și îl introduci în tubul/plicul individual marcat cu numele sau un cod. Companiile trimit de obicei plicuri colorate diferit ca să nu le amesteci. Completezi formularul de însoțire (nume, dată, semnătură), – dar fără verificare oficială a identității. Pui toate tuburile și formularul într-un plic mai mare – cel furnizat în cutia kitului – și îl trimiți prin curier sau poștă la adresa laboratorului indicată în instrucțiuni.

Compania îți trimite pe e-mail o probabilitate de compatibilitate >99,999%. Perfect pentru a opri zvonurile din familie – dar atât. Nu există verificarea identității, iar lanțul de custodie (actul care arată cine a deținut proba în fiecare moment) lipsește. În instanță, un astfel de raport fie este ignorat, fie judecătorul dispune repetarea testului sub supraveghere.

În funcție de firmă, aceasta poate fi un laborator din România sau din Marea Britanie/Statele Unite. Unele kituri includ un AWB preplătit, altele te lasă să alegi serviciul de expediere. Pentru că nimeni nu verifică cine a recoltat probele (ar putea fi oricine), cum au fost etichetate (se pot înlocui), cât timp au stat la temperatura corectă pe drumul internațional, instanța consideră raportul doar orientativ. Dacă ajungi la proces, judecătorul va cere o repetare a testului într-un laborator acreditat și cu lanț de custodie complet.

Testul legal la clinică – când ai nevoie de un verdict oficial

Dacă vrei ca foaia de rezultat să stea la baza înscrierii numelui pe certificatul de naștere sau a stabilirii pensiei, trebuie să mergi într-un laborator acreditat ISO 15189 – standardul care certifică proceduri, personal și echipamente medicale de top.

Ce se întâmplă diferit față de kitul de acasă:

identitatea participanților se verifică pe loc (CI, pașaport, certificatul de naștere al copilului);

probele se sigilează cu etichete inviolabile și se înscriu într-un registru electronic;

raportul final este tipărit pe antetul laboratorului, numerotat, semnat de medicul genetician și arhivat.

Pașii administrativi pentru obținerea un test de paternitate recunoscut în instanță

1. Programarea și consimțământul. Ambii părinți (sau reprezentanții legali) contactează centrul medical acreditat și semnează acordul informat. În cazuri litigioase, instanța poate dispune recoltarea chiar fără acordul unuia dintre adulți, conform Codului Civil.

2. Identificarea participanților. La recoltare se prezintă actele de identitate originale. Personalul medical fotografiază sau scanează documentele și notează datele în formularul lanțului de custodie. Când este posibil, se recomandă includerea mamei: prezența ei crește puterea statistică a testului și scurtează timpul de analiză.

3. Recoltarea probelor. Cea mai frecventă probă este tamponul bucal, acceptată de instanțe datorită confortului pentru copil. La nevoie se pot folosi sânge, păr sau unghii, dar lanțul de custodie devine mai complex. Fiecare eprubetă este sigilată cu etichetă inviolabilă și introdusă într-un plic securizat.

4. Transportul și analiza. Curierul clinicii livrează probele direct la laborator, unde se înregistrează ora sosirii și integritatea sigiliului. Analiza durează 5-10 zile lucrătoare, în funcție de numărul de markeri solicitați.

5. Eliberarea raportului. Rezultatul se ridică personal sau se trimite prin poștă cu confirmare de primire. Raportul conține interpretarea statistică și mențiunea acreditării ISO 15189, indispensabilă validării în instanță.

Cu respectarea acestor pași, testul de paternitate devine o probă solidă, ajutând familiile să clarifice relațiile juridice și emoționale fără riscul unor contestări ulterioare.

Cum pregătești copilul și întreaga familie

Prelevarea probelor pentru testul ADN de paternitate nu produce durere. Vorbiți cu cel mic pe limba lui: „Doctorul îți va atinge ușor obrăjorul, în guriță, cu un bețișor ca o periuță de dinți. Nu doare, durează câteva secunde”. Decideți de comun acord cine îl însoțește la recoltare; prezența ambilor părinți scade tensiunea. Dacă testul vine într-un context conflictual, luați în calcul o ședință de consiliere psihologică pentru a procesa emoțiile tuturor.

Un test ADN informativ îți poate aduce liniște, dar nu poate întemeia o hotărâre judecătorească. Pentru un rezultat legal, ai nevoie de cadrul ISO 15189, de lanțul de custodie și de semnătura unui genetician. În felul acesta economisești timp, bani și, mai ales, protejezi copilul de stresul reluării procedurilor.