Testul care îngrijorează UE: un comisar european, depistat cu toxine „eterne” în sânge

Jessika Roswall, membru al Comisiei Europene, în conferință de presă despre Raportul privind starea mediului înconjurător pentru anul 2025, la Bruxelles, Belgia, pe 29 septembrie 2025. FOTO: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia

Comisarul european pentru Mediu Jessika Roswall a efectuat, în cursul verii, o analiză de sânge pentru a crește simbolic gradul de conștientizare cu privire la pericolele „poluanților eterni” (PFAS), test ale cărui rezultate le-a dezvăluit luni, informează AFP.

„Eu nu fac excepție (…) rezultatele îmi arată că am, într-adevăr, PFAS în sânge, în special produse toxice pentru sănătatea reproductivă”, a declarat ea, în marja unei conferințe de presă asupra stării naturii în Europa.

Echipa comisarului a arătat că Roswall a fost testată pozitiv pentru șase dintre cele 13 substanțe PFAS analizate, inclusiv trei considerate toxice pentru sănătatea reproductivă, peste pragul recomandat pentru unii dintre acești poluanți, notează Agerpres.

PFAS și efectele lor nocive

PFAS, sau substanțe perfluoroalchilate și polifluoroalchilate, sunt o familie de compuși chimici sintetici care au nevoie de un timp extrem de lung pentru a se descompune.

Utilizate în numeroase produse (textile, ambalaje alimentare, ustensile de bucătărie, cosmetice și altele) pentru proprietățile lor antiaderente ori impermeabile sau pentru rezistența lor la căldură, acestea pot avea efecte nocive asupra sănătății, precum creșterea nivelului de colesterol, cancer, efecte asupra fertilității și dezvoltării fetale și altele.

UE vrea să interzică PFAS în produsele consumate zilnic

Uniunea Europeană intenționează să prezinte în 2026 o propunere de interzicere a PFAS în produsele de consum de zi cu zi (cutii de pizza, îmbrăcăminte), cu excepții pentru sectoarele considerate esențiale, în special în domeniul medical.

Prezentarea acestui proiect de lege a fost inițial planificată pentru sfârșitul anului 2025, însă negocierile cu producătorii se dovedesc dificile.

Comisia Europeană intenționează, de asemenea, să revizuiască legislația sa numită „Reach”, care reglementează fabricarea și utilizarea substanțelor chimice periculoase în Europa.

Executivul european planificase să prezinte o lege înainte de sfârșitul anului 2025. Însă, ar putea exista și alte întârzieri.

Textul aflat în pregătire tocmai a primit un aviz negativ din partea unui organism intern al UE care evaluează studiile de impact ce acompaniază legile.

Această comisie „a solicitat revizuirea și consolidarea analizei noastre, lucru la care lucrăm în prezent”, a declarat Roswall, fără a confirma o modificare a calendarului în acest moment.

Organizațiile de mediu se arată deja alarmate.

O întârziere riscă „să pună în pericol ambiția acestei revizuiri”, aflată „în așteptare din 2022”, a indicat organizația de mediu Générations Futures.