Testul major al anului 2026. „Stăpânului Universului” cere reforma capitalismului înainte ca AI să-i transforme în „spectatori” pe angajați, inclusiv pe cei din România

Larry Fink, CEO al Blackrock, îl prezintă pe președintele Donald Trump în cadrul unei întâlniri a liderilor mondiali de afaceri la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, miercuri, 21 ianuarie 2026. Credit line: Evan Vucci / AP / Profimedia

Larry Fink, șeful BlackRock, gigantul cu active de zeci de trilioane de dolari și participații de sute de milioane de lei la mai multe companii de top din România, a avertizat la Davos că AI riscă să devină eșecul capitalismului dacă nu îi transformă pe oameni în „proprietari ai creșterii, în loc de spectatori”, potrivit Fortune.com.

BlackRock este cel mai mare administrator de active din lume, gestionând la începutul anului 2026 active record de peste 14 trilioane de dolari sub conducerea lui Larry Fink, care este la cârmă din 1988.

Adesea numit de publicațiile financiare drept unul dintre „Stăpânii Universului” de pe Wall Street datorită influenței sale colosale, Fink gestionează în România participații evaluate la sute de milioane de lei în piloni ai economiei precum BRD, Banca Transilvania, OMV Petrom, Hidroelectrica sau MedLife.

„De la căderea Zidului Berlinului, s-a creat mai multă bogăție decât în orice altă perioadă din istoria umanității, dar în economiile avansate, această bogăție a ajuns la o parte mult mai restrânsă a populației decât poate susține în cele din urmă orice societate sănătoasă”, a declarat Larry Fink, pe 20 ianuarie, în deschiderea Forumului Economic Mondial de la Davos.

În fața a mii de directori executivi și lideri mondiali, CEO-ul BlackRock a avertizat că beneficiile enorme ale creării de bogăție din anii 1990 nu au fost împărțite în mod echitabil. Și ideologia capitalistă care impulsionează dezvoltarea și implementarea AI ar putea veni în detrimentul majorității salariaților, a adăugat el.

„Câștigurile inițiale ajung la proprietarii de modele, proprietarii de date și proprietarii de infrastructură”, a spus Fink.

„Întrebarea deschisă este: ce se va întâmpla cu toți ceilalți dacă IA va face pentru angajații cu guler alb (n.r. profesioniști, angajați la birou) ceea ce globalizarea a făcut pentru muncitorii cu guler albastru (n.r.muncitorii din industrie)? Trebuie să ne confruntăm direct cu această problemă astăzi. Nu este vorba despre viitor. Viitorul este acum.”

Viziunea lui Fink: Un capitalism în serviciul tuturor

Fink, care a fost numit copreședinte interimar al Forumului Economic Mondial în august 2025, înlocuindu-l pe fondatorul Klaus Schwab, susține de mult timp remodelarea capitalismului prin investiții axate pe protecția mediului și responsabilitate socială.



Într-o scrisoare adresată investitorilor în 2022, publicată cu o zi înainte de summitul de la Davos, Fink a subliniat un model de „capitalism al părților interesate”, conform căruia mandatul unei întreprinderi este de a servi nu doar acționarii, ci și angajații, consumatorii și publicul.

Actuala ediție de la Davos a reprezentat debutul lui Larry Fink în rolul de lider principal al Forumului, fiind prima reuniune desfășurată fără fondatorul Klaus Schwab, care s-a retras în urma unui scandal de amploare. El a fost acuzat că a decontat peste un milion de dolari din banii Forumului pe călătorii private, fiind vizat totodată de acuzații privind comportamentul necorespunzător la locul de muncă și manipularea unor rapoarte de cercetare.

În acest context, șeful BlackRock a subliniat că Forumul trebuie să-și recâștige legitimitatea prin preocuparea reală pentru bunăstarea cetățenilor, nu doar pentru profiturile corporațiilor. „Mulți dintre cei mai afectați de ceea ce discutăm aici nu vor veni niciodată la această conferință”, a avertizat Fink.

Deși BlackRock a anunțat la începutul anului 2025 că va renunța la multe dintre obiectivele de diversitate, echitate și incluziune pe care le-a creat cu câțiva ani înainte, Fink și-a folosit din nou influența pentru a îndemna liderii să-și transforme sensibilitatea capitalistă, de data aceasta în ceea ce privește modul în care își imaginează viitorul IA, scrie revista americană de afaceri Fortune.

Sediul BlackRock din San Francisco, California. Credit line: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia

Costul boomului AI

Explozia sectorului AI în 2025 a generat bogăție record pentru giganții tehnologici. O analiză Morningstar arată că un grup de 34 de acțiuni din acest domeniu, printre care se numără Amazon, Alphabet și Microsoft, a înregistrat o creștere de 50,8% anul trecut.

Această ascensiune s-a tradus în câștiguri colosale pentru elitele financiare. Potrivit Bloomberg Billionaires Index, averea netă a celor mai bogați 50 de americani a crescut, în medie, cu 10 miliarde de dolari. Cifrele sunt uluitoare în cazul co-fondatorilor Google: Larry Page și Sergey Brin și-au sporit averile cu peste 190 de miliarde de dolari împreună, doar pe parcursul anului trecut.

CEO-ul BlackRock a remarcat însă că aceste profituri record au fost rezervate aproape exclusiv elitei financiare, alimentând o așa-numită „economie în formă de K”. În acest scenariu, în timp ce bogații profită de pe urma tehnologiei, cealaltă jumătate a populației nu doar că rămâne în urmă, dar suportă și costurile indirecte ale acestui progres.

Această viziune a lui Fink asupra inegalității explozive din perioada post-Război Rece reflectă o schimbare majoră de perspectivă: ceea ce odinioară era o opinie de nișă a devenit acum o realitate recunoscută la nivel global, scrie Fortune.

În acest sens, istoricul Andrew Bacevich a comparat prăbușirea sistemului sovietic cu momentul în care „limita de viteză” a fost scoasă din motorul capitalismului, lăsându-l să accelereze fără control. Această accelerare neîngrădită, pe care Bacevich o critica încă din 2020, este exact cea care l-a determinat acum pe Fink să avertizeze la Davos că actualul model economic riscă să eșueze din cauza inegalității profunde

Proprietari sau spectatori?

În mod similar, riscurile boomului IA asupra lucrătorilor se extind dincolo de cei care au interese în creșterea industriei tehnologice. Laureatul premiului Nobel și „nașul AI”, Geoffrey Hinton, a avertizat anterior că această explozie de bogăție pentru puțini va veni în detrimentul lucrătorilor cu guler alb, care vor fi înlocuiți de tehnologie.

„Ce se va întâmpla de fapt este că oamenii bogați vor folosi IA pentru a înlocui lucrătorii”, a declarat Hinton în septembrie. „Acest lucru va crea șomaj masiv și o creștere uriașă a profiturilor. Va face ca puțini oameni să devină mult mai bogați, iar majoritatea să devină mai săraci. Nu este vina AI, ci a sistemului capitalist.”

Unele companii au început deja să reducă personalul pentru a-și crește profiturile, printre acestea numărându-se și firma de software pentru întreprinderi IgniteTech.

Conform cifrelor analizate de Fortune, CEO-ul Eric Vaughan a concediat aproape 80% din personalul său la începutul anului 2023. Vaughan a declarat că reducerile au avut loc într-un moment de inflexiune în industria tehnologică, în care eșecul de a adopta în mod eficient IA ar putea fi fatal pentru o companie. De atunci, el a reangajat personal pentru toate aceste posturi și ar face aceeași alegere și astăzi, a declarat el pentru revista americană.

În viziunea lui Fink, protejarea locurilor de muncă pentru profesioniști (gulerele albe) depinde acum de capacitatea elitei globale de a propune un plan concret. Acest plan trebuie să răspundă direct criticilor la adresa unui capitalism care, până în prezent, a generat beneficii majore doar pentru cei de la vârful piramidei, lăsând restul societății vulnerabil în fața automatizării

„Dincolo de abstracțiile despre locurile de muncă de mâine, adevăratul test va fi crearea unui plan credibil pentru o participare largă la aceste câștiguri”, a spus el. „Capitalismul poate evolua pentru a transforma mai mulți oameni în proprietari ai creșterii, în loc de spectatori care doar privesc cum se întâmplă acest lucru”.