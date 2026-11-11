theMarketer lansează propriul MCP, o premieră pentru companiile românești de e-mail marketing

theMarketer, cea mai utilizată platformă de e-mail marketing, automatizare și programe de loialitate din România, anunță lansarea propriului MCP, prin care utilizatorii platformei își pot conecta conturile la asistenți de inteligență artificială și pot gestiona activități de marketing prin aceștia. theMarketer devine astfel prima companie românească de e-mail marketing care lansează un MCP propriu, definind o nouă etapă în modul în care antreprenorii și echipele de marketing integrează tehnologia în operațiunile cotidiene.

MCP, prescurtarea de la Model Context Protocol, este un standard care permite asistenților AI să comunice cu aplicații externe și să utilizeze funcționalitățile acestora. Prin această conexiune, instrucțiunile formulate în limbaj obișnuit devin acțiuni în contul theMarketer.

De la întrebări la acțiuni, în aceeași conversație

Concret, prin theMarketer MCP, antreprenorii și echipele de marketing pot analiza rezultate, identifica oportunități și pregăti campanii sau automatizări prin simple conversații cu asistentul AI, ceea ce reduce timpul petrecut cu verificarea rapoartelor și configurarea manuală a campaniilor. De exemplu, un comerciant online poate cere asistentului AI să identifice produsele cele mai vândute și să creeze un newsletter cu articolele disponibile în stoc sau să pregătească o campanie dedicată clienților care au cumpărat anterior dintr-o anumită categorie.

Lansarea marchează trecerea către o nouă generație de platforme de marketing, în care conversația devine o interfață de lucru pentru analiza datelor și implementarea campaniilor. Pentru afacerile cu echipe restrânse, această abordare face mai accesibile activități care necesită timp și resurse extinse, precum configurarea automatizărilor. În paralel, pentru companiile cu operațiuni complexe, simplifică pregătirea campaniilor și colaborarea dintre oamenii care stabilesc strategia și cei care o implementează.

“Credem că următoarea etapă a marketingului digital este aceea în care distanța dintre o idee și implementarea ei devine tot mai mică. Atât antreprenorii, cât și echipele de marketing au nevoie să înțeleagă rapid ce funcționează și să poată acționa pe baza acestor informații. Prin lansarea theMarketer MCP, ne-am dorit să conectăm capacitatea de analiză și creație a inteligenței artificiale cu datele și instrumentele pe care clienții noștri le folosesc deja”, declară Rareș Bănescu, Fondator & Owner theMarketer.

Conectare la asistenții AI și control asupra operațiunilor

theMarketer MCP poate fi utilizat cu Claude, ChatGPT, OpenClaw, dar și cu alți agenți AI. Conectarea se realizează rapid, iar operațiunile sunt efectuate în limitele accesului utilizatorului, cu acordul prealabil al acestuia, conform normelor de securitate internaționale.

Compatibilitatea cu mai mulți asistenți AI oferă companiilor flexibilitatea de a integra theMarketer în propriul mod de lucru, folosind instrumentele cu care echipele sunt deja familiarizate. Astfel, investiția în inteligență artificială poate fi valorificată direct în activitățile de marketing, prin conectarea asistenților la datele și funcționalitățile platformei.

Conexiunea MCP este disponibilă pentru toți utilizatorii theMarketer, indiferent de plan, însă utilizarea asistentului AI ales rămâne supusă condițiilor furnizorului respectiv.

Despre theMarketer

theMarketer este cea mai utilizată platformă de e-mail marketing, automatizări și programe de loialitate din România.

Cu o cifră de afaceri estimată la peste 5 milioane de euro în 2026, theMarketer ajută brandurile să construiască și să consolideze relațiile cu clienții lor, să maximizeze retenția și valoarea de viață a acestora, transformând fiecare interacțiune într-o oportunitate de creștere.

Unul dintre cele mai dinamice startupuri românești de marketing automation, theMarketer a reușit, în mai puțin de trei ani, să devină primul startup românesc de e-mail marketing listat ca partener oficial Amazon Web Services, într-un ecosistem din care fac parte nume precum Netflix, Reddit și Duolingo.

Articol susținut de theMarketer