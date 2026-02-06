TikTok ripostează după acuzațiile Comisiei Europene: „Descriere complet falsă a platformei noastre”

TikTok a anunțat vineri că va contesta concluziile pe care le-a catalogat drept „false” ale Comisiei Europene, după ce instituția a transmis platformei deținută de un grup chinez că trebuie să își modifice „designul adictiv” pentru a respecta regulile Uniunii Europene, potrivit AFP.

„Constatările preliminare ale Comisiei oferă o descriere categoric falsă și complet lipsită de temei a platformei noastre”, a declarat un purtător de cuvânt al TikTok, într-un comunicat.

„Vom lua toate măsurile necesare pentru a contesta aceste concluzii, prin toate mijloacele disponibile”, a mai spus acesta.

Funcții precum scroll-ul infinit, autoplay-ul și notificările push constante nu sunt simple opțiuni de design, ci mecanisme care forțează creierul utilizatorului să intre într-un „mod pilot automat”, arată investigația preliminară a Comisiei Europene.

Executivul european subliniază că TikTok folosește un sistem de „recompensă variabilă” similar jocurilor de noroc, conceput special pentru a alimenta nevoia compulsivă de a consuma conținut nou.

TikTok este acuzată că a ignorat indicatori importanți ai utilizării compulsive, cum ar fi timpul pe care minorii îl petrec pe platformă noaptea sau frecvența cu care utilizatorii deschid aplicația. Cercetările științifice citate în anchetă arată că acest comportament „poate duce la un comportament compulsiv și poate reduce autocontrolul utilizatorilor”.