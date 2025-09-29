Timișoara Cities Summit și miza europeană. Timișoara aduce Europa la masa dialogului: prima ediție a Cities Summit

Într-o Europă aflată la răscruce de drumuri, dezbaterea despre viitorul Uniunii Europene nu mai este doar despre economii puternice și standarde de viață ridicate. Astăzi, extinderea UE înseamnă, înainte de toate, securitate regională, stabilitate și protejarea democrației.

Într-un moment în care Europa are nevoie de viziune și curaj, Timișoara devine gazda primei ediții a Cities Summit – locul unde orașele își asumă un rol mai puternic în deciziile europene.

La invitația primarului Timișoarei, Dominic Fritz, pe 30 septembrie, primari din capitale și orașe europene, alături de miniștri, ambasadori și analiști din 15 țări UE și candidate, se întâlnesc la Timișoara pentru a discuta despre viitorul continentului.

Invitatul special al evenimentului este Președintele României, Nicușor Dan, care va deschide summitul și va sublinia importanța implicării orașelor în dezbaterile europene. Prezența sa confirmă relevanța acestui moment și rolul României în arhitectura viitorului european.

„Punem la aceeași masă primari, politicieni și experți din 15 țări pentru a discuta despre securitate, prosperitate și viitorul Uniunii Europene. Este o bună ocazie ca vocea orașelor europene să se facă auzită, iar România, prin Timișoara, să devină relevantă în aceste dezbateri”, declară primarul Dominic Fritz.

Summitul își propune să așeze orașele în centrul dezbaterilor europene, într-un moment în care comunitățile locale sunt primele chemate să răspundă provocărilor – fie că vorbim de crize de securitate, valuri migratorii, tranziția verde sau accesul la fonduri europene.

Timișoara a fost mereu un oraș care a mișcat istoria. De aceea, nu întâmplător, Timișoara este orașul care a avut curajul să deschidă această conversație. Capitală Europeană a Culturii în 2023, primul oraș liber de comunism în 1989 și un loc unde peste 20 de minorități conviețuiesc într-o armonie unică, Timișoara confirmă statutul său de laborator european al diversității și al îndrăznelii.

Summitul nu este doar o dezbatere, ci o declarație: orașele sunt actori centrali ai schimbării. Și Timișoara arată că România poate deschide drumuri în aceste conversații.

Evenimentul este organizat de Municipiul Timișoara, prin Visit Timișoara, asociația de promovare a orașului.

Articol susținut de Visit Timișoara