Timp de trei luni vor fi anulate mai multe trenuri între Oradea și Arad. Lista anunțată de CFR Călători
Din cauza unor lucrări, mai multe trenuri vor fi anulate între Arad și Oradea, iar pe un tronson călătorii vor fi transportați cu microbuze, a anunțat CFR Călători. Modificările se aplică între 1 martie și 1 iunie.
Între Oradea și Arad sunt 121 km, iar cel mai rapid tren face 2 ore și 11 minute, cu trei opriri pe parcurs. Călătoria durează aproape trei ore cu trenurile care opresc în toate stațiile. Pe sensul Arad – Oradea, cele mai rapide trenuri fac 2 ore și 20 minute, însă există și un tren care face peste 200 de minute, din cauza unor staționări mai lungi.
Ce spune CFR Călători despre trenurile Oradea – Arad
În perioada 1 martie – 1 iunie 2026, pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe distanța Salonta – Cefa situată pe secția de circulație Oradea – Arad, lucrări solicitate și efectuate de managerul infrastructurii feroviare – CNCF CFR SA, vor interveni modificări în circulația trenurilor operate de CFR Călători.
Astfel, trenurile IR 1530, IR 1532, IR 1531, IR 1533, IR 1537, IR 1538, R 3112, R 3113, R 3115, R 3116, R 3117, R 3118 vor fi anulate pe distanța Oradea – Salonta și retur și se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto pe aceasta distanță.
Trenurile IR 1743 și IR 1744 în relația Arad – Oradea și retur vor fi anulate și se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto pe întreaga distanță de circulație Arad – Salonta – Oradea și retur.