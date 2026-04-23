Tinerii din China vor să-și facă stocuri de prezervative după avertismentul celui mai mare producător mondial

Un avertisment privind creșterea prețurilor la prezervative, lansat de cel mai mare producător din lume, a devenit viral în China, hashtag-ul „prețurile la prezervative în creștere” având pe rețelele de socializare chineze peste 60 de milioane de vizualizări până joi și alimentând discuții despre cumpărări în avans, relatează Reuters.

Criza provocată de închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran a afectat diverse aspecte ale vieții cotidiene pentru oamenii din întreaga lume, iar mulți chinezi au recurs la platforma de socializare Weibo (echivalentul chinezesc al „X”, fosta Twitter) pentru a se plânge că situația ajunge acum să le invadeze chiar și viața intimă.

Valul de comentarii online a fost declanșat de Goh Miah Kiat, directorul producătorului de prezervative Karex Bhd, care a declarat că firma malaieziană intenționează să majoreze prețurile cu 20%–30% și poate chiar mai mult, dacă perturbările lanțurilor de aprovizionare provocate de conflictul din Orientul Mijlociu vor continua.

Unii chinezi compară prețul prezervativelor cu costul creșterii unui copil

Multe comentarii online au arătat că prețurile mai mari nu îi vor descuraja pe cumpărători să achiziționeze prezervative pentru a preveni sarcinile. Alții i-au îndemnat pe oameni să facă stocuri.

„Câteva zeci de yuani pentru un prezervativ sunt de o sută de ori mai rentabile decât creșterea unui copil, care costă un milion de yuani”, a spus un utilizator.

„De acum înainte, nu doar că va trebui să fim cumpătați, dar va trebui și să ne facem rezerve de prezervative din timp”, a spus altul.

Discuțiile online au erupt în ultimele 24 de ore și apar în contextul în care autoritățile chineze încearcă o serie de măsuri de politică publică pentru a stimula rata natalității, aflată în declin de decenii, în încercarea de a compensa îmbătrânirea populației. Anul trecut, numărul nașterilor a atins un minim record.

Karex produce anual peste 5 miliarde de prezervative și este furnizor pentru branduri importante precum Durex și Trojan.