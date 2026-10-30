Tinerii germani sunt chemaţi să se mobilizeze sâmbătă, după modelul manifestaţiilor din Franţa

Zeci de mii de tineri germani sunt aşteptaţi sâmbătă în mai multe oraşe mari ale ţării pentru a cere în special mai multe fonduri pentru educaţie, o mişcare inspirată de manifestaţiile din Franţa, transmite AFP, conform News.ro.

La apelul unui colectiv numit „Gen Z regelt” („Generaţia Z se ocupă de asta”, cu referire la tinerii născuţi între 1995 şi 2012), aproximativ 160.000 de persoane s-au înscris până acum online pentru a manifesta în aproximativ 30 de oraşe, printre care Berlin, Frankfurt (centru) şi Köln (vest).

„GenZ regelt” protestează faţă de condiţiile precare din şcoli, a costului ridicat al vieţii şi a eventualei reintroduceri a serviciului militar, şi atrage atenţia asupra încălzirii globale.

„Suntem ucenici, liceeni, elevi de gimnaziu şi studenţi. Ne-am reunit prin intermediul reţelelor sociale pentru că ne-am săturat ca tinerii să nu fie ascultaţi”, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă online, una dintre purtătoarele de cuvânt ale mişcării, Kaja Schwab, o studentă de 23 de ani din Berlin.

Criticând „lipsa extremă de transparenţă” a acestei mişcări, BSK, organizaţia oficială care reuneşte reprezentanţii elevilor din diferite regiuni germane, nu va participa la manifestaţiile de sâmbătă. Aceasta face apel la manifestări „paşnice” pe 20 noiembrie pentru „condiţii mai bune de învăţământ”.

La fel ca în multe ţări din Europa, elevii din Germania, o ţară cu o populaţie în curs de îmbătrânire, se confruntă cu reducerea fondurilor alocate şcolilor, liceelor şi universităţilor. Există însă disparităţi mari, deoarece în această ţară educaţia ţine de competenţa landurilor regionale şi nu a statului federal.

Chiar dacă mişcarea „GenZ regelt” subliniază respingerea violenţei, poliţia germană, marcată de incidentele din Franţa din ultimele săptămâni, va mobiliza câteva mii de agenţi.

Unele bijuterii de lux şi magazine de îmbrăcăminte au protejat deja vitrinele pentru a preveni eventualele jafuri în această zi de Halloween, când, în ultimii ani, în Germania au avut loc în mod recurent acte de vandalism.

Teama de violențe

Joi, purtătoarea de cuvânt a BSK, Amy Kirchhoff, a considerat că este „prea riscant” să se desfăşoare un marş la Berlin alături de „GenZ regelt”, „având în vedere apelurile la mobilizare, marcate uneori de violenţă”.

Vineri, Helen Brin, din cadrul „GenZ regelt”, a afirmat că mişcarea „dispune de un număr suficient de voluntari pentru a coordona manifestaţia şi a asigura securitatea” în capitala germană.

La rândul său, Ministerul de Interne german a indicat că se află în contact cu autorităţile franceze şi italiene, îngrijorat de o posibilă participare a unor militanţi radicali veniţi din străinătate. Acesta subliniază însă că este necesar să se facă distincţia între „manifestaţiile paşnice ale studenţilor” şi o „mişcare extremistă violentă” care ar putea încerca să deturneze adunările. Autorităţile afirmă că, în acest moment, nu dispun de niciun element care să ateste existenţa unor planuri concrete de violenţă.

Într-un interviu acordat săptămânalului Stern, publicat vineri, ministrul german al familiei, Karin Prien (CDU), i-a îndemnat pe tinerii manifestanţi să nu cedeze provocărilor sâmbătă. „Faceţi zgomot. Implicaţi-vă în partidele politice. Dar nu fiţi violenţi. Acest lucru nu ar face decât să vă prejudicieze cauza”, a spus ea, îndemnându-i, de asemenea, să nu se lase „instrumentalizaţi de extrema dreaptă sau de extrema stângă”.