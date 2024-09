Tips & tricks de la pediatru. Cum creștem imunitatea copiilor, ce le punem în pachețel la școală și când e nevoie de aviz epidemiologic

Odată cu întoarcerea copiilor în colectivitate, părinții se confruntă cu numeroase întrebări și preocupări legate de sănătatea fizică și emoțională a celor mici: de la protecția împotriva bolilor infecțioase și imunitate, până la gestionarea stresului, adaptarea la ritmul școlar și alegerea activităților extracurriculare. Iată câteva sfaturi de la un medic pediatru, care vă vor ajuta să luați decizii bune în acest început de an școlar!

„Un părinte informat este un părinte relaxat”- acesta este crezul comunității „Totul Despre Mame” și tocmai de aceea, înainte de începerea noului an școlar, ne-am propus să îți oferim răspunsuri la întrebările pe care ți le-ai putea pune în perioada următoare. Am stat de vorbă cu Dr. Mihaela Gutu Robu, medic specialist pediatrie, inițiatoarea proiectului educațional pentru părinți Busola Pediatrică și am „făcut lumină” în subiectele fierbinți pentru părinți.

„Pe parcursul unui an, un copil poate avea până la 10-12 episoade de răceli”

Totul Despre Mame: Unii copii vor merge în această toamnă pentru prima dată la școală sau la grădiniță. Ce ar trebui să știe părinții aflați la început de drum?

Dr. Mihaela Gutu Robu: În primul rând, grădinița este un proces de acomodare atât pentru copil, cât și pentru părinți. Deși uneori poate fi provocator, aceasta are un rol cheie în dezvoltarea și imunizarea copilului. Trebuie avut în vedere că sistemul imun al copilului este într-o continuă dezvoltare și este posibil ca acesta să se îmbolnăvească frecvent. Pe parcursul unui an, un copil poate avea până la 10-12 episoade de răceli.

În cel de-al doilea rând, începutul școlii este solicitant mai ales din punct de vedere intelectual. Școlarul trebuie să se adapteze la un program diferit, cu un ritm alert de predare, cu multe informații și cu mai puțin timp de joacă.

O sugestie pentru un părinte la început de drum ar fi ca acesta să acorde atenție nu numai părții educaționale, ci și practicilor de prevenție, siguranță și igienă existente în grădinițe sau școli. Aici menționez meniul, care trebuie să întâlnească nevoile nutriționale ale copilului în funcție vârstă și să țină cont de lista cu alimente nerecomandate preșcolarilor și școlarilor enumerate în Ordinul nr. 1563/2008. La această listă, care este parțial în conformitate cu ultimele recomandări internaționale, aș menționa că la copilul mic trebuie evitate în aceste instituții alimentele cu risc de înec și/sau sufocare (nucile, semințele, alimentele rotunde sau cilindrice, precum strugurii, roșiile cherry, crenvurștii etc.).

