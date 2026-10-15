Țiriac Auto va livra SRI mașini cu zero emisii

Țiriac Auto va livra Serviciului Român de Informații (SRI) 100 de autoturisme electrice pentru implementarea proiectului „Tranziția către mobilitate cu emisii zero a flotei Serviciului Român de Informații prin modernizarea parcului auto existent – eFLOT”.

Estimat la 17,06 milioane de lei, fără TVA, contractul atribuit în urma unei licitații a fost semnat pentru suma de 17,05 milioane de lei, fără TVA, conform datelor Profit.ro.

La procedură au participat și Renault Commercial Roumanie, Auto Novex, Porsche Romania.

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