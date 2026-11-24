ANAF a identificat, în urma analizelor de risc, un caz amplu de solicitări necuvenite de TVA, în care este implicat unul dintre cele mai mari clanuri interlope din București, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Rambursările de TVA solicitate au legătură cu numărul mare de proiecte imobiliare dezvoltate de gruparea respectivă.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider.

Potrivit informațiilor Profit.ro, numărul de firme folosite în încercarea de a obține rambursările este foarte mare, de ordinul sutelor chiar, acestea fiind înființate atât în Capitală și în zona limitrofă, cât și în diferite județe din țară.

Numărul mare de firme ar fi folosit inclusiv în încercarea de a identifica administrații fiscale unde solicitările pot trece mai ușor de analiza Fiscului.

România, deja în raportale de la Bruxelles

România apare în rapoartele Comisie Europene de mulți ani cu o neîncasare uriașă la TVA, de zeci de miliarde de lei.

Constant, neîncasarea la TVA s-a situat peste 30%, ceea ce a condus la o presiune suplimentară pentru combaterea evaziunii, în special în zona de TVA.

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