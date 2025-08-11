Titus Corlățean, adversarul lui Sorin Grindeanu la șefia PSD. Cariera și averea social-democratului

Titus Corlățean a anunțat, duminică, că va candida pentru funcția de președinte al PSD la congresul care urmează să fie organizat în toamna aceasta. El a invocat faptul că partidul „are nevoie de credibilitate, are nevoie să fie relansat, trebuie să fie condus de oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă”.

Conform CV-ului, Titus Corlățean a devenit, în 1994, la 26 de ani, diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, unde a lucrat până în 2001, când devine consilier personal al prim-ministrului Adrian Năstase pe politică externă.

În 2003 este numit Secretar de Stat pentru Românii de Pretutindeni. În 2004 este ales deputat în Parlamentul României, iar din 2008 până în prezent este senator. În PSD, acesta a deținut funcțiile de purtător de cuvânt, vicepreședinte și secretar general.

Deține, pentru câteva luni, funcția de ministru al Justiției, iar în 2012 este numit ministru al Afacerilor Externe, funcție din care demisionează, în 2014, fiind acuzat că nu a suplimentat numărul de secții de vot din diaspora la alegerile prezidențiale din acel an.

DNA a solicitat urmărirea penală a social-democratului

În mai 2016, DNA a cerut procurorului general sesizarea Senatului pentru începerea urmăririi a senatorului Titus Corlățean, pentru abuz în serviciu, cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, și împiedicarea exercitării drepturilor electorale.

Procurorii spuneau că, în contextul organizării alegerilor prezidențiale din anul 2014, Titus Corlățean „a organizat discreționar secțiile de votare din străinătate, obținând astfel un folos necuvenit pentru candidatul propus și susținut de partidul din care făcea și el parte”. Folosul necuvenit pentru altul a constat în limitarea numărului de cetățeni români care și-au putut exercita dreptul de vot în străinătate, afirmau procurorii DNA.

Doi ani mai târziu, în 2018, procurorii DNA au clasat dosarul.

Averea lui Titus Corlățean

Conform celei mai recente declarații de avere, depuse în iunie anul acesta, senatorul deține un teren agricol de 13878 de metri pătrați în Câmpulung Moldovenesc, un teren forestier în aceeași localitate, de 2500 de metri pătrați, și două terenuri intravilane în Corbeanca, de 500 și 144 de metri pătrați.

Acesta mai deține un apartament în București și o casă în Corbeanca, plus un autoturism Hyundai i20 din 2019.

Corlățean are mai multe conturi bancare în euro și lei, unul dintre ele având 13.438 de euro. Într-un alt cont, politicianul are 40.344 de lei.

Veniturile senatorului provin în principal din indemnizația de senator, care, pe ultimul an, a fost de 138.685 de lei, dar și din activități didactice, Titus Corlățean fiind conferențiar universitar la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, de unde a încasat 84.451, și conferențiar la Universitatea Athenaeum din București, de unde a câștigat 3500 de lei într-un an.