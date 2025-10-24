Titus Corlățean, invitat să facă parte din viitoarea conducere a PSD. „Oferta rămâne deschisă și acum”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că îşi doreşte ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa sa, care va fi aleasă la Congresul din 7 noiembrie. El a menţionat că a avut o discuţie în acest sens cu fostul ministru de Externe, informează News.ro.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgovişte, dacă Titus Corlăţean mai rămâne în PSD.

„Eu sunt convins că da. Eu am avut o discuţie cu Titus în urmă cu câteva zile. A fost la mine, l-am invitat, eu l-am rugat să avem această discuţie. I-am spus că îmi doresc să facă parte din echipa mea şi oferta rămâne deschisă şi acum. I-am spus că faptul că ne ştim de 25 de ani de la TSD, de la Tineretul Social-Democrat, şi am avut foarte multe lucruri şi bătălii electorale, politice, împreună ne dă amândurora background-ul necesar să trecem peste anumite, poate, supărări. Oferta mea rămâne deschisă şi Titus ştie acest lucru şi îmi doresc, după o perioadă pe care o consideră el necesară, să redevină activ în conducerea partidului, eu m-aş bucura să facă acest lucru”, a declarat Sorin Grindeanu.

Titus Corlățean era singurul social-democrat care intenționa să-l contracandideze pe Sorin Grindeanu pentru funcția de președinte de partid, la Congresul PSD din 7 noiembrie, însă pe 13 octombrie și-a anunțat retragerea din competiția pentru șefia PSD.

„Am tras o concluzie dureroasă, dar necesară: în condiţiile actuale, proiectul meu nu este posibil. Închei acest drum după 24 de ani de loialitate faţă de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcţie. Şi merităm mai mult”, a spus Corlăţean într-un mesaj video transmis luni pe Facebook.

Titus Corlățean reprezenta aripa conservatoare a PSD, iar printre susținătorii lui se numărau senatorul Robert Cazanciuc și Constantin Toma, primarul municipiului Buzău.

După două zile, Sorin Grindeanu l-a invitat pe Corlățean la o discuție în biroul său de președinte al Camerei Deputaților. După această întrevedere, senatorul PSD a precizat, într-o postare pe Facebook, că nu intenționează să plece la alt partid sau să determine o sciziune în interiorul PSD

„Cu sau fără carnet de partid (vă spun când decid), am fost, ideologic și ca sensibilitate socială, la bine și mai ales la greu, în toți anii, social-democrat. Și nu m-am schimbat. Așa că toată imaginația asta bogată sau interpretările legate de ruperea PSD, crearea altui partid, plecarea la nu știu ce altă formațiune sau la alți foști colegi etc…nu stau în picioare. Pur și simplu nu mi-am pus problema în acești termeni niciodată”, a scris Titus Corlățean într-o postare pe Facebook.