Titus Corlățean, retras din cursa pentru șefia PSD: „Partidul, practic, nu mai are viitor”





PSD a greșit pentru că nu s-a adresat tinerilor și unei societăți în schimbare, consideră senatorul Titus Corlățean, care s-a retras din cursa pentru postul de președinte al partidului. Chemat, miercuri, de Sorin Grindeanu la o discuție pentru a clarifica poziția sa în partid, Corlățean a vorbit despre greșelile PSD, fără a lămuri însă dacă va rămâne sau nu în partid.

Miercuri, la ieșirea din biroul lui Sorin Grindeanu, Titus Corlățean a fost întrebat dacă va rămâne sau nu în PSD, după ce a anunțat că se retrage din cursa pentru șefia partidului, printr-un mesaj ambiguu. El nu a clarificat însă dacă va continua să fie membru al Partidului Social Democrat.

„Lucrurile pe care le discută oameni care au un număr de ani în partid și am acceptat invitația de a avea o discuție, că suntem totuși în partidul ăsta. Dar asta e o discuție care rămâne între noi și în care se spun lucruri pe nume”, a declarat Corlățean despre discuția cu liderul interimar al PSD.

Întrebat cum vede schimbarea statutului PSD prin eliminarea cuvântului „progresist” și introducerea atașamentului față de valorile „democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român”, Corlățean a spus că nu îl mai interesează lucrurile din care nu mai face parte și că PSD-ul din România nu poate fi comparat cu cele din Norvegia sau Suedia.

„Așa cum stau lucrurile astăzi, PSD-ul practic nu are viitor”

El a spus că „o miză strategică” este revenirea PSD la ceea ce a fost, iar acum partidul ar trebui să se adreseze unei categorii de electorat mult mai largi, electoratul AUR:

„Miza strategică și bătălia strategică în anii care vor urma nu este o bătălie politică între USR sau PNL cu AUR, că n-au treabă și electoratele lor nu sunt sincrone, ci între PSD și AUR. Miza strategică a României este ca PSD-ul să nu fie mic și să lase pe altcineva să domine scena politică românească, ci PSD-ul să redevină un filon puternic”.

El spune că social-democrații au greșit pentru că nu s-au adresat unei societăți în schimbare și tinerilor.

„Din datele pe care le am eu, de exemplu, undeva la 4% din tinerii sub 35 de ani ar vota astăzi PSD. Așa cum stau lucrurile astăzi, PSD-ul practic nu are viitor”, a mai declarat senatorul PSD.

Întrebat dacă după conducerea lui Liviu Dragnea, Adrian Năstase sau Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu este salvarea partidului, Corlățean a spus că ar fi nevoie de un „consiliu consultativ” al foștilor lideri care să poată discuta despre viitorul și prezentul partidului:

„PSD, din păcate, nu a avut inteligența până acum să reunească oameni imperfecți într-o formă, poate, de consiliu consultativ din foștii lideri PSD. N-a avut inteligența să aducă înțelepciunea și experiența cumulată de-a lungul anilor”.

Titus Corlățean era singurul social-democrat care intenționa să-l contracandideze pe Sorin Grindeanu pentru funcția de președinte de partid, la Congresul PSD din 7 noiembrie.

„Am tras o concluzie dureroasă, dar necesară: în condiţiile actuale, proiectul meu nu este posibil. Închei acest drum după 24 de ani de loialitate faţă de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcţie. Şi merităm mai mult”, a spus Corlăţean într-un mesaj video transmis luni pe Facebook.

Titus Corlățean reprezenta aripa conservatoare a PSD, iar printre susținătorii lui se numărau senatorul Robert Cazanciuc și Constantin Toma, primarul municipiului Buzău.

Congresul PSD va avea loc pe 7 noiembrie, iar potențialii contracandidați ai lui Sorin Grindeanu își mai pot depune candidaturile pentru șefia partidului până pe 20 octombrie.