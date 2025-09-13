Toamna vine cu temperaturi obișnuite pentru perioada din calendar. Prognoza pe 4 săptămâni

Administraţia Naţională de Meteorologie a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit ANM, în a doua jumătate a lunii septembrie și în prima parte a lunii octombrie, temperaturile medii și cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în extremitatea de nord a țării, dar și deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor deficit în nordul, centrul și estul țării.

Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a teritoriului.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs, precizează ANM.