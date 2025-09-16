„Toată lumea se teme de ele”: SUA se pregătesc să livreze Ucrainei 33.000 de drone cu inteligență artificială

Dronele de luptă ce folosesc inteligența artificială (AI) și se pot coordona singure în timpul unui atac „în roi” au adus războiul cu aeronave fără pilot din Ucraina la un nou nivel. Atât Kievul, cât și aliații săi occidentali, lucrează intens la dezvoltarea acestei tehnologii cu care Moscova a venit prima pe câmpul de luptă. Compania elvețiano-americană Auterion, specializată tocmai în producția unor astfel de arme, va furniza Kievului anul acesta „kituri de atac” cu drone cu inteligență artificială în baza unui contract cu Pentagonul, relatează publicația Financial Times, citată de Meduza.

În noua eră a războiului cu drone, grupuri de aeronave fără pilot folosesc inteligența artificială pentru a-și coordona acțiunile independent atunci când atacă pozițiile inamice. Aceste grupuri sunt numite „roiuri”, iar Lorenz Mayer, CEO al Auterion, subliniază că apariția lor pe câmpul de luptă este o evoluție importantă.

„Toată lumea din armată vorbește despre atacuri în roi, toată lumea se teme de ele, știu că le vor copleși apărarea”, a declarat acesta pentru FT.

Tehnologia Nemyx a companiei pe care o conduce „transformă dronele autonome într-o singură forță de luptă coordonată… un roi rezistent care crește eficiența operatorilor, reduce volumul de muncă al operatorilor și asigură succesul misiunii chiar și în cele mai dificile condiții”. Nemyx, care rulează pe un sistem de operare propriu dezvoltat de Auterion și este livrat ca aplicație, permite oricărei drone compatibile să se alăture roiului cu o simplă actualizare de software.

Software-ul dezvoltat de Auterion nu a fost încă testat în luptă, însă acest lucru se va întâmpla mai târziu în cursul acestui an întrucât compania va livra în Ucraina kituri pentru 33.000 de drone cu inteligență artificială.

Ce aduc nou dronele ce atacă „în roi” cu ajutorul AI

Gundbert Scherf, cofondator al companiei rivale Helsing din domeniul dronelor avansate, afirmă că roiurile nu numai că permit automatizarea pentru a depăși apărarea inamică, dar cresc și puterea de atac, deoarece un singur operator poate controla mai multe drone.

În plus, spune el, software-ul mai nou face posibilă creșterea letală a tacticilor de tip roi prin antrenarea dronelor. Deocamdată, o dronă mai mare este folosită pentru a trimite semnale către un roi de drone mai mici, o tehnologie adusă inițial de Rusia pe câmpul de luptă. Dar acest lucru se va putea schimba odată ce noile tehnologii alimentate de AI vor ajunge pe câmpul de luptă.

În acest domeniu, companiile ucrainene au un avantaj față de cele occidentale, deoarece numai ele au acces la vasta arhivă a Ucrainei de imagini cu drone, pe care o folosesc pentru a antrena inteligența artificială.

„Volumul fără precedent de date de luptă disponibile pentru antrenarea modelelor autonome [în Ucraina] a devenit cea mai importantă componentă a roiului”, a declarat pentru FT Evelina Buchatska, partener manager la D3, o firmă de capital de risc cu sediul la Kiev, care investește în tehnologie militară.

Unul dintre liderii în dezvoltarea tehnologiei de tip roi este compania ucraineană Swarmer. Anul trecut, dronele sale cu inteligență artificială au început să fie folosite pentru a plasa mine, iar acum sunt folosite pentru a ataca soldații, echipamentele și infrastructura Rusiei, a relatat recent The Wall Street Journal, citând comentarii făcute de reprezentanți ai companiei și un ofițer ucrainean de rang înalt.

Diferite unități de aeronave fără pilot folosesc între trei și opt drone per operator, iar Swarmer și-a testat deja software-ul pe 25 de drone simultan.