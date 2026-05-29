Toată Ucraina, sub alertă: „Ameninţare cu rachete!”. Rușii au trimis un MiG-31K, avion de vânătoare înarmat cu rachete balistice Kinjal

Un avion de vânătoare MIG-31k, echipat cu sistemul de rachete Kinjal, efectuează o demonstrație aeriană cu ocazia Zilei Victoriei în Piața Roșie din Moscova, pe 24 iunie 2020. FOTO: SEFA KARACAN / AFP / Profimedia

Autorităţile ucrainene au emis vineri dimineaţă o alertă la nivel naţional de atac cu rachete după detectarea decolării unui avion rusesc MiG-31K, purtător al rachetei balistice Kinjal, informează Kyiv Post.

Sirenele de raid aerian au fost activate în toate regiunile ţării, iar populaţia a fost îndemnată să se adăpostească.

„Toată Ucraina – ameninţare cu rachete! A fost detectată decolarea unui MiG-31K”, au transmis Forţele Aeriene, într-un comunicat.

Administraţiile militare regionale au activat alertele de raid aerian în întreaga ţară, iar harta digitală ucraineană a alertelor aeriene indica avertizări în toate regiunile, notează News.ro.

MiG-31K este principala platformă de lansare a rachetei balistice ruseşti Kh-47M2 Kinjal („Pumnal”).

Autorităţile locale au îndemnat populaţia din întreaga ţară să se adăpostească imediat sau să se îndepărteze de ferestre şi pereţii exteriori.