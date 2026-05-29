Toată Ucraina, sub alertă: „Ameninţare cu rachete!”. Rușii au trimis un MiG-31K, avion de vânătoare înarmat cu rachete balistice Kinjal
Autorităţile ucrainene au emis vineri dimineaţă o alertă la nivel naţional de atac cu rachete după detectarea decolării unui avion rusesc MiG-31K, purtător al rachetei balistice Kinjal, informează Kyiv Post.
Sirenele de raid aerian au fost activate în toate regiunile ţării, iar populaţia a fost îndemnată să se adăpostească.
Forţele Aeriene ucrainene au emis această alertă naţională privind ameninţarea unui atac iminent cu rachete, după detectarea ridicării avionului rusesc MiG-31K.
„Toată Ucraina – ameninţare cu rachete! A fost detectată decolarea unui MiG-31K”, au transmis Forţele Aeriene, într-un comunicat.
Administraţiile militare regionale au activat alertele de raid aerian în întreaga ţară, iar harta digitală ucraineană a alertelor aeriene indica avertizări în toate regiunile, notează News.ro.
MiG-31K este principala platformă de lansare a rachetei balistice ruseşti Kh-47M2 Kinjal („Pumnal”).
Autorităţile locale au îndemnat populaţia din întreaga ţară să se adăpostească imediat sau să se îndepărteze de ferestre şi pereţii exteriori.