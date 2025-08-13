Toate firmele vor fi obligate să dețină un cont bancar. Nazare: 698.000 de companii nu au un card bancar. Ce datorii la stat au o mare parte dintre aceste companii

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că toate firmele vor fi obligate să dețină un cont în bancă pentru ca statul să aibă o vizibilitate a plăților, mai ales că mare parte dintre acestea au datorii la stat. „Am constatat că 698.000 de companii nu au un card bancar. Nu au un cont în bancă și bineînțeles nici card. Și am constatat ca o mare parte din aceste companii au datorii la stat de peste 1,7 miliarde de lei”, a spus ministrul.

Aproape jumătate din companiile active nu au card bancar

„Ponderea companiilor care nu au relații cu nicio bancă și nu fac niciun rulaj prin bănci este extrem de mare dacă ne raportăm la numărul total de companii. Practic aproape jumătate din companiile active nu au un card bancar. Pe această cale instituim obligația prin care persoanele juridice să dețină un cont în bancă. De asemenea instituim obligația pentru bănci să deschidă cel puțin un cont pentru acele companii ca să avem vizibilitate si o trasabilitate a plăților”, a declarat miercuri ministrul.

Ministrul de Finanțe a subliniat că persoanele fizice vor fi libere să folosească atât cash cât și card la tranzacții, obligația deținerii unui cont bancar urmând a fi doar în sarcina firmelor.

Dacă vorbim de persoane juridice și de un cuantum atât de mare de companii care nu fac niciun fel de rulaj și nu avem niciun fel de vizibilitate asupra lor acesta este un fapt îngrijorător pe care îl reglăm în acest fel”, a mai precizat miercuri ministrul Finanțelor.

Acesta a prezentat miercuri la Palatul Victoria mai multe măsuri de reformă fiscală care vor fi incluse în pachetul 2 de măsuri fiscal bugetare care va fi adoptat de guvernul condus de Ilie Bolojan.