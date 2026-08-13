Toate postările marcate „Ambulanța Neagră”, șterse de pe TikTok. Platforma a eliminat mai mult decât a cerut CNA

Cele 90 de videoclipuri care promovau conspirația ambulanțelor „care fură copii” au fost șterse de TiTok după sesizarea făcută marți de către CNA, anunță joi instituția. Mai mult, TikTok a extins s măsura prin eliminarea tuturor mesajelor marcate „#ambulantaneagra”, spune CNA într-o postare pe Facebook.

Mitul „Ambulanței Negre”, care circulă de zeci de ani în România, a revenit în atenția publică după ce o ambulanță a fost atacată de localnici în comuna clujeană Recea-Cristur, sâmbătă seară, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o așa-zisă „ambulanță care fură copii”.

Întrunit în ședință publică, marți, CNA a analizat subiectul „Ambulanța Neagră” sau „Salvarea Neagră”. Instituția a identificat, pe mai multe conturi din platforma TikTok, 90 de postări pe această temă și a solicitat TikTok eliminarea lor.

„Miercuri, 12 august, reprezentanții TikTok au comunicat CNA că platforma a acționat conform solicitării, că a eliminat mesajele reclamate și a extins măsura prin eliminarea tuturor mesajelor marcate #ambulantaneagra și că va urmări mesajele conexe. Subiectul ” ambulanța neagră” nu mai este prezent în platformă”, precizează CNA.

Atacul asupra ambulanței

O femeie și șase bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în cazul atacului cu bâte și topare din comuna Recea-Cristur, județul Cluj de sâmbătă noapte.

Cei șase bărbați sunt acuzați de tulburarea ordinii și liniștii publice, iar femeia pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Este singura dintre cei șapte pentru care instanța menționează și infracțiunea de lovire sau alte violențe.

În urma atacului, șoferul ambulanței a fost rănit la ochi de cioburile unui geam spart și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală.