„Toate țările NATO luptă împotriva noastră”. Putin amenință cu o ripostă rapidă și provoacă Occidentul „să se ocupe de tigrul de hârtie”

Președintele rus Vladimir Putin, la o întâlnire cu experți în politică externă, la Clubul de discuții Valdai din stațiunea Soci, de la Marea Neagră, Rusia, pe 2 octombrie 2025. FOTO: Mikhail Metzel / AP / Profimedia

Președintele Vladimir Putin a declarat joi că Rusia va răspunde rapid dacă consideră că Europa o provoacă și a afirmat că aproape toată alianța NATO, condusă de SUA, luptă acum împotriva Rusiei în contextul războiului din Ucraina, scrie Reuters.

Războiul din Ucraina, cel mai sângeros din Europa de după al Doilea Război Mondial, a declanșat cea mai mare confruntare dintre Rusia și Occident de la criza rachetelor din Cuba, din 1962, încoace.

Putin, vorbind la Grupul de discuții Valdai din stațiunea Sochi de la Marea Neagră, a spus că forțele ruse avansează de-a lungul întregului front din Ucraina.

„Toate țările NATO luptă împotriva noastră”, a declarat liderul de la Kremlin.

Țările membre NATO, a adăugat el, furnizează Ucrainei informații, arme și instruire. Iar dacă Europa ar provoca Rusia, a spus Putin, răspunsul ar fi rapid.

„Dacă cineva mai dorește să concureze cu noi în sfera militară, așa cum spunem noi, n-are decât să încerce”, a mai afirmat Putin. „Contramăsurile Rusiei nu vor întârzia să apară”, a precizat președintele rus.

De asemenea, Putin a respins afirmațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora Rusia este „un tigru de hârtie”, spunând că Rusia are cea mai capabilă armată din lume.

El a sugerat că, dacă Rusia este un „tigru de hârtie”, atunci și NATO este la fel și a provocat Occidentul „să se ocupe de tigrul de hârtie”, dacă asta consideră alianța militară că are de înfruntat.

„Tigru de hârtie”?

Putin a spus că Rusia a demonstrat de-a lungul secolelor că va răspunde rapid dacă este provocată.

„Elitele Europei unite continuă să alimenteze isteria”, a spus el. „Se pare că războiul cu rușii este aproape de prag. Ei repetă această prostie, această mantră, iar și iar”, a adăugat liderul de la Kremlin.

El a respins ideea că Rusia ar ataca într-o zi un membru al alianței militare NATO, considerând-o „imposibil de crezut”.

„Sincer, vreau doar să spun: calmați-vă, dormiți liniștiți și ocupați-vă de propriile probleme. Uitați-vă doar la ce se întâmplă pe străzile orașelor europene”, a spus Putin.

Liderii din Europa de Vest și Ucraina consideră războiul ca fiind o acaparare imperialistă de teritorii și au promis în repetate rânduri că vor învinge forțele ruse. Ei susțin că, dacă Rusia nu va fi învinsă, Putin va risca un atac asupra unui membru NATO.

Putin descrie războiul ca un moment decisiv în relațiile Moscovei cu Occidentul, care, spune el, a umilit Rusia după căderea Uniunii Sovietice în 1991, prin extinderea NATO și încălcarea a ceea ce el consideră sfera de influență a Moscovei.