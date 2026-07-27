Tom Holland recunoaște că unele filme ale sale nu merită văzute și le pune un verdict deloc măgulitor

Tom Holland a declarat că nu ar recomanda toate filmele din cariera sa ca fiind demne de vizionat, mărturisind că au existat momente în timpul turneelor de promovare când, în sinea lui, se gândea că filmul era „de r***t”, relatează The Independent.

Actorul britanic în vârstă de 30 de ani și-a promovat unul după altul cele mai recente două proiecte – „Odiseea” și noul film „Spider-Man: Brand New Day” – și a povestit cât de mult se bucură de actualul turneu de presă.

„Când promovezi filme de care ești cu adevărat mândru, totul este foarte ușor. Pentru că atunci când te întreabă de ce ar trebui oamenii să meargă să vadă filmul, nu îi minți. Chiar crezi că ar trebui să-l vadă”, a spus Holland într-un interviu acordat pentru cel mai recent episod al podcastului „Dish”.

„Am avut și experiențe în care oamenii mă întrebau: «De ce ar trebui să vadă lumea acest film?», iar în mintea mea îmi spuneam: «N-ar trebui, pentru că e de r***t»”.

Tom Holland a făcut mai multe filme slabe la începutul acestui deceniu

Deși Holland nu a numit lungmetrajele pe care le include în categoria respectivă, printre cele mai proaste primite ale sale se numără S.F.-ul „Chaos Walking” din 2021 în care a jucat alături de Daisy Ridley și Demian Bichir, și „Uncharted”, titlul de acțiune și aventură din 2022 pentru care a fost coleg de platou cu Mark Wahlberg și Antonio Banderas.

„Cherry”, un film al său din 2021 în care interpretează un veteran de război ce suferă de PTSD, a fost de asemenea desființat de critici. Filmul respectiv este mai puțin cunoscut în afara SUA deoarece a fost lansat în streaming pe platforma AppleTV+ care nu este disponibilă peste tot în lume.

În noul film „Odiseea” Holland îl interpretează pe Telemah, fiul lui Odiseu (Ulise), jucat de Matt Damon.

Din distribuția stelară mai fac parte Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, dar și Zendaya, soția lui Holland.

Filmul regizat de Christopher Nolan a depășit pragul de încasări de 600 de milioane de dolari în doar două weekenduri de la lansare și a stabilit un record pentru orice lungmetraj lansat vreodată, potrivit Universal Studios.

Tom Holland alături de Christopher Nolan și Matt Damon la premiera din India a filmului „Odiseea”, FOTO: Sujit Jaiswal / AFP / Profimedia

Actorul revine chiar săptămâna aceasta în rolul care l-a consacrat

Holland își va relua rolul lui Peter Parker în „Spider-Man: Brand New Day”, al patrulea film solo dedicat lui „Spider-Man” din Universul Cinematografic Marvel.

Regizat de Destin Daniel Cretton, filmul îi mai are în distribuție Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando, Mark Ruffalo și, din nou, Zendaya.

„Sincer, am simțit că a fost un fel de tur de onoare”, a spus Holland despre actuala campanie de promovare. „M-am bucurat enorm de ea. Sunt extrem de mândru de ambele filme”, a subliniat el.

Dacă „Odiseea” rulează în prezent în sălile de cinema, „Spider-Man: Brand New Day” va avea premiera generală vinerea aceasta, 31 iulie.

Având în vedere popularitatea de care s-au bucurat anterioarele titluri „Spider-Man”, noul film este considerat, la fel ca „Odiseea” lui Nolan, unul dintre cele mai așteptate ale acestui an.