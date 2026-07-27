„Odiseea” lui Christopher Nolan a ajuns la încasări uimitoare și a stabilit un record pentru orice film lansat vreodată

Filmul „Odiseea” al regizorului Christopher Nolan, o adaptare plină de vedete a poemului epic al lui Homer, și-a continuat parcursul în forță la box office și a depășit pragul de încasări de 600 de milioane de dolari la nivel mondial după doar două weekenduri de la lansare, relatează revista Variety.

Lungmetrajul apreciat deopotrivă de criticii de film și publicul larg a încasat 639,6 milioane de dolari la nivel global, dintre care 353,2 milioane provin din box office-ul internațional, iar 284,4 milioane din America de Nord.

Revista Variety notează că este un rezultat impresionant pentru un film de sandale (peplum), cu o durată de aproape trei ore și care în SUA a fost clasificat cu Rating R – ceea ce înseamnă că poate fi văzut de minorii sub vârsta de 17 ani doar alături de un adult însoțitor.

Succesul consolidează statutul lui Christopher Nolan de cel mai profitabil și mai sigur regizor din generația sa din punct de vedere comercial.

„Odiseea” lui Nolan, „sold out” până în septembrie la sălile IMAX ce pot proiecta filmul în viziunea completă a regizorului

Sălile IMAX au contribuit cu o cifră impresionantă de 140 de milioane de dolari la încasările globale ale filmului „Odiseea”. Formatul IMAX oferă o imagine mai clară, mai detaliată și mai „cuprinzătoare”, oferind spectatorului senzația că este „în interiorul” scenei, nu doar că o privește. „Odiseea” este primul film din istorie filmat integral cu camere IMAX.

Însă doar 41 de cinematografe din întreaga lume pot proiecta filmul pe ecran la formatul IMAX de 70 mm, cel cu care a filmat Nolan și oferă cea mai bună imagine. Chiar și așa, acestea au vândut până în prezent bilete în valoare de 16,9 milioane de dolari, reprezentând 12,1% din totalul încasărilor în sălile de cinema IMAX.

Având în vedere că există foarte puține astfel de ecrane în întreaga lume, biletele pentru majoritatea proiecțiilor sunt deja vândute până în luna septembrie.

„Chris (n.r. Nolan) a realizat genul de capodoperă care îi face pe cei mai mari fani ai noștri să revină pentru a o vedea de două sau chiar trei ori, atrăgând în același timp un public complet nou către experiența IMAX”, a declarat Richard Gelfond, directorul executiv al IMAX.

Christopher Nolan pe platourile de filmare ale „Odiseei”, FOTO: Melinda Sue Gordon / AFP / Profimedia

Universal Studios revendică un record pentru filmul „Odiseea”

Potrivit Universal Studios, care a finanțat filmul cu un buget de 250 de milioane de dolari, „Odiseea” a înregistrat cel mai bun al doilea weekend din istorie pentru un film care a avut încasări de peste 100 de milioane de dolari în weekendul său de debut.

Universal nu se referă însă la încasările absolute, ci la cât au scăzut procentual comparativ cu weekendul de lansare. În cazul „Odiseei” acesta a fost de doar 10%, un procent care arată că entuziasmul față de lungmetraj a rămas aproape la fel de mare și în a doua săptămână în care acesta rulează în sălile de cinema.

Situația este cu atât mai remarcabilă întrucât numeroase producții cu buget mare ale Hollywood înregistrează declinuri severe ale încasărilor după weekendul de debut.

În afara Americii de Nord, piața internă a Hollywood, noul film al lui Nolan a depășit deja încasările obținute de „Project Hail Mary”, primul mare „blockbuster” al acestui an, și a urcat deja în clasamentul top 5 ale lungmetrajelor cu cele mai mari încasări obținute în 2026.

Reușita este cu atât mai impresionantă având în vedere că „Odiseea” nu a fost lansat încă pe piețe importante China, Japonia și Coreea.

Până în prezent, piețele cele mai profitabile pentru noul film sunt Marea Britanie și Irlanda, cu încasări de 46,3 milioane de dolari, Franța, cu 31,8 milioane, Italia, cu 28,8 milioane, Australia, cu 20,6 milioane, și Germania, cu 20,4 milioane de dolari.