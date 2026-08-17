Singurul film din 2026 care a depășit încasări de 2 miliarde de dolari a intrat într-un club ultraselect

Weekendul recent încheiat a dus noul film Marvel pe noi culmi ale succesului. Cu Tom Holland revenit în rolul lui Peter Parker / Spider-Man, lungmetrajul „Spider-Man: Brand New Day” a devenit unul dintre puținele filme din istorie ce a depășit pragul de încasări de două miliarde de dolari, arată Variety.

Reușita este cu atât mai impresionantă cu cât „Brand New Day” a depășit acest prag în doar trei săptămâni de la lansarea sa în cinematografe. În America de Nord a ajuns acum la vânzări de bilete în valoare de 785 de milioane de dolari în America de Nord, în timp ce în restul lumii filmul a încasat 1,23 miliarde de dolari.

Analiștii din industria cinematografică se întreabă acum dacă „Brand New Day” ar putea deveni singurul film din istorie care să depășească încasări de un miliard de dolari în America de Nord, piața internă a Hollywood crucială pentru succesul financiar al oricărui lungmetraj.

În prezent, recordul este deținut de „Star Wars: The Force Awakens”, care a încasat 936 de milioane de dolari în cinematografele nord-americane după lansarea sa la finalul anului 2015.

Filmele cu cele mai mari încasări în 2026

Totalul global de 2,022 miliarde de dolari plasează „Spider-Man: Brand New Day” la o distanță considerabilă de „Odiseea” lui Christopher Nolan, al doilea film ca încasări obținute în 2026.

Anul 2026 a fost unul excepțional pentru sălile de cinema, fiind pe cale să devină cel mai bun de după pandemia de COVID-19. Totuși, o analiză recentă a agenției Reuters arăta că încasările mari se datorează nu atât faptului că spectatorii ar veni în număr mai mare în cinematografe, ci mai degrabă din cauza inflației care a scumpit prețurile biletelor și a faptului că un număr tot mai mare de spectatori aleagă să vadă lungmetraje „blockbuster” în formate premium precum IMAX, care costă mai mult.

Chiar și așa, anul acesta a adus în cinematografe nu mai puțin de 5 filme care au depășit pragul de încasări de un miliard de dolari. Acestea sunt:

Următoarele poziții în clasament sunt ocupate de alte două succese majore: comedia „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” și epopeea sci-fi cu Ryan Gosling „Project Hail Mary”. Cele două au avut încasări de 691, respectiv 684 de milioane de dolari.

Cea mai spectaculoasă reușită a fost înregistrată însă de filmul „Obsession”. Lungmetrajul independent de groază a avut un buget de doar 750.000 de dolari, aproape insignifiant după standardele Hollywood, și a obținut încasări de 495 de milioane de dolari. Filmul ocupă acum poziția a noua în clasamentul încasărilor obținute în cinematografe în 2026.

Pe 8 se află „Pegasus 3”, un film chinezesc care a obținut însă 99,98% din încasările sale de 656 milioane de dolari pe piața internă a țării. Clasamentul top 10 este completat de noul film de animație „Minions & Monsters”, cu încasări de 492 milioane de dolari.

Noul film „Spider-Man” a devenit unul dintre cele mai mari succese comerciale din istorie

Filmul care marchează a patra aventură a lui Tom Holland în rolul lui Peter Parker va părăsi marile ecrane ca unul dintre lungmetrajele cu cele mai mari încasări din toate timpurile, veniturile de până acum plasându-l deja pe poziția a opta în clasamentul „all-time”.

Un alt indicator al succesului său este faptul că „Brand New Day” a devenit al doilea cel mai rapid film care a atins pragul de încasări de două miliarde de dolari, după „Avengers: Endgame” din 2019, care a ajuns la reușita respectivă în doar 11 zile.

Filmele cu cele mai mari încasări din istorie și singurele care au depășit încasări de două miliarde de dolari sunt:

„Avatar” (2009) – 2,9 miliarde de dolari;

„Avengers: Endgame” (2019) – 2,7 miliarde;

„Avatar: The Way of Water” (2022) – 2,3 miliarde;

„Ne Zha 2 (2025)” – 2,27 miliarde;

„Titanic” (1994) – 2,26 miliarde de dolari;

„Star Wars: The Force Awakens” (2015) – 2,07 miliarde;

„Avengers: Infinity War” (2018) – 2,03 miliarde;

„Spider-Man: Brand New Day” (2026) – 2,02 miliarde.

„No Way Home”, precedentul film „Spider-Man” din 2021, a fost de asemenea foarte aproape de pragul respectiv. Lungmetrajul a vândut bilete în valoare de 1,9 miliarde de dolari, dar a ratat borna de două miliarde deoarece nu a fost proiectată în China.

Noul film „Spider-Man” marchează totodată încă un succes major pentru Disney și studioul Marvel din portofoliul său, care realizează lungmetrajele din această franciză în parteneriat cu Sony. Când va ieși din sălile de cinema pentru a intra în streaming, „Brand New Day” se va alătura cinematecii Disney+.

Aceasta include aproape toate filmele cu încasări de peste două miliarde de dolari întrucât trei sunt filme Marvel cu supereroi, unul este un lungmetraj „Star Wars”, o altă franciză deținută de Disney, iar „Titanic” și filmele „Avatar” pot fi văzute pe Disney+ în baza acordului de cursă lungă între gigantul american al divertismentului și regizorul James Cameron.

Singurul film cu încasări de peste două miliarde de dolari care nu se regăsește în cinemateca Disney+ este „Ne Zha 2”, filmul chinezesc de animație care a obținut, la fel ca „Pegasus 3” anul acesta, aproape toate veniturile sale pe piața internă din China.