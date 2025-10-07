„Tomiță n-a mai putut mânca nimic”. Falsă stomatoloagă veterinară, acuzată că a mutilat animale de companie / Cum aflau stăpânii de intervențiile făcute animalelor 

Mai multe persoane din Cluj acuză că animalele lor de companie au fost mutilate de o falsă stomatoloagă veterinară Foto: PressOne

Raluca Nedelea, care este medic stomatolog, este acuzată că a făcut, timp de mai mulți ani, intervenții dentare pe animale de companie, în clinici veterinare acreditate, chiar dacă ea nu avea drept de practică veterinară. Unele animale au fost mutilate, fiind și cazuri în care animalul a murit, scrie PressOne.

În 2023, Tomi, un motan de patru ani, a ajuns la cabinetul Ralucăi Nedelea din Cluj pentru o infecție la unul dintre dinți. Animalul a fost lăsat la veterinar pentru câteva ore, iar la întoarcere, au constatat stupefiați că îi fuseseră extrași 14 dinți, fără ca aceștia să-și dea acordul și după ce fuseseră inițial informați că pisicii i se vor extrage doar patru.

În urma intervenției, pisica n-a mai putut mânca și gura i s-a infectat. Două luni mai târziu, timp în care proprietarii spun că au cheltuit circa 14.000 lei cu analize, perfuzii și alte intervenții, animalul a murit. Proprietarii motanului au depus o plângere penală împotriva femeii.

Lor li s-au adăugat și alți potențiali păgubiți ale căror animale au ajuns la Raluca Nedelea. În fața autorităților, o parte dintre oameni au declarat că aceasta le-ar fi propus, ca urmare a extracțiilor de amploare la care a supus animalele, să plătească implanturi dentare în valoare de 400 de euro bucata.

„Demersul ajuns în fața Parchetului agită apele pe un subiect sensibil în rândul proprietarilor de animale din România: starea de bine a animalelor și faptul că tratamentele medicale sau de întreținere a animalelor de companie au devenit o industrie în sine, iar uneori practica medicală este o afacere cu beneficii uriașe pentru proprietarii cabinetelor veterinare”, scrie PressOne.

Detartrajul unui câine, încheiat cu extracția a 22 de dinți

O altă persoană a acuzat că, în 2022, câinele său a rămas fără 22 de dinți, după ce a ajuns la veterinar pentru a-i exciza o tumoră de pe lobul urechii.

După această intervenție, a fost întrebată dacă este de acord să îi facă animalului și un detartraj. „M-au informat că avea puroi. Câinele era inert și plin de sânge. Nu a fost trezit din anestezie. Mi s-au cerut 3.000 lei pentru intervenția chirurgicală și am fost trimisă acasă. Șocată de starea câinelui, am plătit și am plecat. Câinele nu s-a trezit din anestezie până a doua zi. M-am întors la Dentovet unde pentru manopera de trezire din anestezie mi s-a mai perceput o taxă de 200 lei”, a declarat proprietarul animalului pentru sursa citată.

PressOne, care publică mai multe cazuri despre animale mutilate, scrie că „stăpânii erau adesea puși în fața deciziei sub presiune”. „Animalele erau deja anesteziate, iar acordul li se cerea în regim de urgență. Abia ulterior aceștia au aflat că medicul nu figura în evidențele Colegiului Medicilor Veterinari și că era, la acel moment, doar studentă”, dezvăluie publicația.

În realitatea, Raluca Nedelea, care este stomatolog de profesie, este practiciană de medicină umană și doctorand în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj.

Ea se perfecționeazăă pe stomatologia animală, o nișă cu puțini specialiști în România. Deși nu figurează în listele Colegiului Medicilor Veterinari din România, ea se prezenta ca specialist în dentiția animalelor, mai scrie PressOne.

Investigația poate fi citită integral pe PressOne.