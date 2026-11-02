Top 15 telefoane după cel mai ridicat nivel de radiații emise. Cum s-au făcut măsurătorile

Fiecare smartphone utilizează unde radio pentru a comunica cu rețelele, însă cantitatea de energie absorbită de persoanele care le utilizează poate varia semnificativ de la un dispozitiv la altul. Visual Capitalist a făcut un top 15 al unor telefoane smart populare, în funcție de nivelul de radiații emis.

Clasamentul a fost realizat pe baza datelor oficiale ale Oficiului Federal pentru Protecția față de Radiații din Germania (BfS).

Conform BfS, rata de absorbție specifică (RAS) este o unitate de măsurare a energiei absorbite de un organism și se măsoară în Watt pe kilogram. Pentru evitarea unor efecte negative asupra sănătății, RAS trebuie să nu depășească, în cazul unui telefon mobil, nivelul de 2 W/kg.

Undele radio de la telefoanele mobile sunt neionizante, spre deosebire de emisiile ionizante, ca ale razelor X, acestea din urmă având suficientă energie pentru a modifica structura materiei, inclusiv a ADN-ului.

Astfel, în cazul undelor neionizante, nu s-a stabilit existența unor efecte adverse asupra sănătății. Măsurătorile RAS se fac în două moduri: cu telefonul apropiat de ureche sau cu telefonul aproape de corp, cum ar fi buzunarul de la pantaloni, astfel că valorile pot varia chiar și în cazul aceluiași tip de telefon.

Două valori distincte ale radiației

Prezentăm mai jos clasamentul realizat de Visual Capitalist, cu două valori ale RAS pentru fiecare model. Prima este cea măsurată la nivelul capului, a doua pentru cea în apropierea restului corpului:

Apple iPhone 17: 1,49 – 1,49 Apple iPhone 16e: 1,48 – 1,49 Samsung Galaxy Z Fold7: 1,40 – 1,24 Samsung Galaxy S26: 1,21 – 1,10 Xiaomi Poco X7 Pro: 1,00 – 1,00 Xiaomi 17: 1,00 – 0,99 Google Pixel 9: 0,99 – 1,40 Google Pixel 10: 0,99 – 1,39 Motorola Edge 60: 0,95 – 1,22 .Motorola Moto G85 5G: 0,91 – 1,39 Motorola Razr 60: 0,84 – 1,39 . Samsung Galaxy Z Flip 7: 0,69 – 1,21 . Samsung Galaxy A56 5G: 0,61 – 1,05 . Samsung Galaxy A26 5G: 0,41 – 0,96 . Samsung Galaxy A16 5G: 0,38 – 0,94

Nivelul radiației depinde și de modul în care este folosit telefonul

Măsurile au fost făcut prin teste standardizate și nu reprezintă expunerea zilnică obișnuită prin utilizarea telefonului. Astfel, nu se poate spune că, dacă un telefon are un nivel al radiațiilor mai mare, reprezintă un risc pentru sănătate. Utilizarea căștilor sau difuzorului poate reduce, de exemplu, substanțial, nivelul RAS.

De asemenea, rezultatele nu permit stabilirea unor corelații între nivelul radiațiilor și un producător anume sau de o anumită generație de telefoane. Nivelul radiațiilor poate varia în funcție de designul antenei, de frecvențele cu care operează sau în funcție de materialele și componente folosite la asamblare.

Potrivit U.S. Food and Drug Administration, instituția din SUA care se ocupă de siguranța alimentară, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, nu există dovezi științifice că radiofrecevența telefoanelor generează probleme de sănătate.