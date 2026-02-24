Top 5 cele mai aglomerate rute cu trenul. Surpriza din clasament

București – Constanța este ruta pe care circulă cei mai mulți călători cu trenul, iar pe locul doi a urcat linia București – Henri Coandă, depășind traseul dintre Capitală și Brașov, arată datele pentru anul 2025 publicate de Club Feroviar.

Cea mai populară rută este București – Constanța, cu 1,65 milioane de pasageri anul trecut, fiind și cea mai rapidă rută. Viteza maximă este 160 km/h, iar cea medie este de 115 km/h pentru trenurile IC. Vitezele pot fi atinse după lucrări de un miliard de euro care au fost terminate în 2014.

Pe locul doi a urcat în 2025 ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă, cu 1,5 milioane de pasageri. Trenurile circulă cu o cadență de 40 de minute, iar linia a fost inaugurată la final de 2020. Doi operatori au trenuri, iar călătoria durează 21-25 de minute.

Pe locul trei este ruta București – Brașov, care în 2024 era pe doi. Au fost peste 1,4 milioane de călători pe tronsonul unde sunt peste 30 de trenuri pe zi, de la cinci operatori. Cele mai multe sunt de la CFR Călători și Regio Călători.

Pe locurile patru și cinci în top sunt rutele București – Ploiești Sud și București – Ploiești Vest, unde sunt în total peste 60 de trenuri pe zi, iar numărul de călători este mare, fiindcă vorbim despre o rută cu foarte mulți navetiști.

Datele sunt de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară care precizează că „datele evidențiază fluxul de persoane între perechile de stații din tabel (origine-destinație), nefiind inclus aici și fluxul între stațiile intermediare, deoarece, la ora actuală, nu sunt definite la nivelul bazei de date rute care sa aibă incluse stațiile intermediare”.

Club Feroviar notează că dacă ar fi existat posibilitatea contabilizării pasagerilor care călătoresc și pe distanțe mai mici, în top ar fi intrat cu siguranță și ruta Titan Sud-Oltenița, închiriată către Transferoviar Infrastructură Neinteroperabilă, utilizată cu precădere de navetiști, care folosesc trenurile Transferoviar Călători.